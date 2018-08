Mura | il deputato velista M5S | rassegna le dimissioni Ma ora tocca all?Aula decidere

Ex M5s Andrea Mura si dimette da deputato : era passato a gruppo Misto : Andrea Mura si dimette dal Parlamento: dopo le polemiche e l'espulsione dal gruppo del M5s, il velista sardo eletto alle ultime politiche ha inviato una lettera al presidente della Camera, Roberto ...

Andrea Mura si è dimesso - il deputato-velista cacciato dal M5S non sarà più parlamentare : L'annuncio da parte dello stesso deputato dopo le polemiche sulle sue assenze in Aula e l'espulsione dal Movimento col quale era stato eletto in Parlamento. "In totale sono mancato a 7 sedute. Sono stato oggetto di un linciaggio mediatico senza precedenti, di accuse ignominiose basate su fatti inesistenti e agirò in tutte le sedi per difendere la mia reputazione" ha spiegato Mura.Continua a leggere

Camera : si dimette il deputato-velista ex M5s Mura : Andrea Mura, il deputato-skipper espulso nei giorni scorsi dal Movimento 5 stelle, annuncia le dimissioni da parlamentare. In una lettera inviata al presidente della Camera, Roberto Fico, il campione della vela afferma di aver "portato avanti il mandato di parlamentare con la massima serietà e nel pieno rispetto delle istituzioni repubblicane", "in totale - aggiunge - sono mancato a 7 sedute, per impegni sul territorio o ...

Il velista Mura rimane deputato e passa al Gruppo Misto : espulso da M5s - lo stipendio aumenta : Andrea Mura, deputato velista espulso dal MoVimento 5 Stelle per il suo altissimo numero di assenze in Parlamento, è ufficialmente passato al Gruppo Misto della Camera. Mura non si è quindi dimesso ma continuerà a percepire il suo stipendio che, anzi, aumenterà, non dovendo più versare le quote previste per gli eletti del M5s.Continua a leggere

Stipendio pieno e regate. Il deputato Mura passa al gruppo Misto per continuare la sua battaglia politica : Un passaggio scontato che è diventato realtà. Andrea Mura, il velista-deputato espulso dal Movimento 5 Stelle per aver collezionato oltre il 96% delle assenze in Parlamento, ha cambiato casacca. Lasciati i banchi del partito guidato da Luigi di Maio, lo sportivo si è iscritto al gruppo Misto, come racconta la sua scheda all’interno del sito della Camera dei Deputati. La fine degli “obblighi” ...

Mura - il deputato velista attacca il M5S : 'io espulso - ma su di me solo bugie' : Dopo l'espulsione dal M5S voluta dal capo politico e vicepremier Luigi Di Maio, il deputato Andrea Mura va al contrattacco sostenendo che su di lui ci sono state 'solo fake news'. A suo modo di vedere, il Movimento sapeva già che avrebbe continuato a fare il velista con lo scopo di proseguire il suo impegno in ambito ambientale. "Lo sport ed il mare mi hanno insegnato la lealtà, l'impegno ed il sacrificio. Questi sono i valori a cui mi sono ...