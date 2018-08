Mura | il deputato «velista» | espulso dai M5S | lascia la Camera

Camera : si dimette il deputato-velista ex M5s Mura : Andrea Mura, il deputato-skipper espulso nei giorni scorsi dal Movimento 5 stelle, annuncia le dimissioni da parlamentare. In una lettera inviata al presidente della Camera, Roberto Fico, il campione della vela afferma di aver "portato avanti il mandato di parlamentare con la massima serietà e nel pieno rispetto delle istituzioni repubblicane", "in totale - aggiunge - sono mancato a 7 sedute, per impegni sul territorio o ...

M5s espelle il deputato velista Andrea Mura : “Menefreghista e irresponsabile”. Ma lui resta parlamentare : Il MoVimento 5 Stelle ha espulso dal suo gruppo parlamentare della Camera il deputato e velista Andrea Mura, dopo le sue dichiarazioni sul 'fare politica dalla barca' e a causa del suo alto tasso di assenteismo in aula: "Ha dimostrato irresponsabilità, menefreghismo e mancanza di rispetto verso gli italiani".Continua a leggere

Il deputato velista Mura e il pronostico di Casaleggio sul Parlamento inutile – L’Istantanea di Antonello Caporale : Siamo più attenti alla provenienza della rucola che al curriculum di un nostro parlamentare: chi è, cosa ha fatto nella vita, cosa ha intenzione di fare per noi. Intendiamoci: facciamo assai bene a indagare sulla rucola e su ogni altro cibo, a evitare le contraffazioni. Dovremmo, parimenti, avere la stessa voglia di conoscere, almeno per sintesi, chi andiamo a votare. La vicenda dell’onorevole Andrea Mura, il deputato che si rifiuta di andare in ...