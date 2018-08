Muore schiacciato da un masso | Salvatore Liarosa di 34 anni

Furgoncino schiacciato tra due tir in tangenziale : Teresa Muore tra le lamiere a 59 anni : La donna è rimasta schiacciata al volante del suo Furgoncino tra un camion che la precedeva e un'autocisterna che la seguiva nel tratto autostradale all'altezza dell'area di servizio Bazzera.Continua a leggere

Tragedia in autostrada : Muore stritolata nel furgone schiacciato tra due camion : Inutili i disperati soccorsi per una 59enne padovana che viaggiava verso Trieste a bordo del suo furgone, rimasto incastrato...

Genova - operaio Muore schiacciato da un mezzo durante lavori di potatura a Villa Banfi : La tragedia a Pegli, quartiere del ponente genovese. L'operaio, impegnato nei lavori di potatura, schiacciato da un mezzo che si sarebbe improvvisamente capovolto.Continua a leggere

Pegli - tragico incidente a Villa Banfi : operaio Muore schiacciato da mezzo agricolo : Tags: cronaca genova incidente mortale macchinario agricolo morto operaio notizie in evidenza notizie liguria operaio schiacciato sul lavoro Pegli Villa Banfi Precedente

Milano - grave incidente su A4 : 59enne Muore schiacciato in auto tra due camion : grave incidente sulla A4, a Milano, dove uno sfortunato 59enne ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto, venendo schiacciato tra due camion. Lo schianto mortale si è verificato all"altezza del comune di Sesto San Giovanni, al chilometro 137 dalla Torino-Trieste: qui l"autovettura, che viaggiava tra i due mezzi pesanti, si è accartocciata su se stessa a seguito del tamponamento a catena tra i tir coinvolti, i cui autisti sono rimasti ...

Incidente in A4 : 59enne Muore schiacciato fra due tir/ Ultime notizie : coinvolta un’auto e tre mezzi pesanti : Incidente in A4: 59enne muore schiacciato fra due tir. Ultime notizie: coinvolta un’auto e tre mezzi pesanti. E' intervenuto anche l'elisoccorso ma non vi è stato nulla da fare(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 12:34:00 GMT)

Olbia : Muore schiacciato da tubi : Incidente mortale sul lavoro a Olbia dove un operaio di 46 anni, Angelo Serra, è deceduto questa mattina nella zona industriale del capoluogo sardo. L'uomo secondo le prime informazioni stava scaricando dei tubi in metallo da un camion, tubi che dovevano servire per costruire delle impalcature quando, per cause in via di accertamento, è rimasto schiacciato dal carico.Immediato l'allarme lanciato dai colleghi dell'operaio che hanno subito ...

Operaio Muore schiacciato da carico del camion : Olbia, 17 lug. -(AdnKronos) - Infortunio mortale questa mattina nella zona industriale di Olbia, dove un Operaio 46enne di Nulvi (SS) è stato investito dalla caduta di tubi innocenti per impalcature che stava scaricando da un camion. L'Operaio è stato immediatamente soccorso dai compagni di lavoro e

Schiacciato sotto il trattore - Muore 62enne : Un uomo di 62 anni è morto rimanendo Schiacciato sotto il trattore che stava guidando . Il decesso è stato accertato dal medico del 118 presente sul posto insieme ai carabinieri. L'incidente si è ...

Olbia : Muore un operaio - schiacciato da un carico di tubi in metallo : Un operaio di 46 anni, originario di Nulvi, in Provincia di Sassari, è rimasto schiacciato da un carico di tubi in metallo, perdendo la vita. L'uomo era impegnato dalle prime ore di questa mattina a ...

Dramma sul lavoro : operaio Muore schiacciato da una lastra di metallo : Ancora un infortunio mortale sul lavoro, l'ennesimo da gennaio 2018. Stavolta è successo nello stabilimento della ditta Cimolai di Roveredo in Piano, in provincia di...

Olbia - operaio di 46 anni Muore schiacciato da tubi di metallo : Un operaio di 46 anni, Angelo Serra, originario di Nulvi (Sassari), è morto stamattina mentre lavorava nella zona industriale di Olbia. L’uomo stava scaricando da un camion dei tubi in metallo per la realizzazione di impalcature, ma per causa ancora da accertare è rimasto schiacciato dal carico che maneggiava. Sul posto, oltre ai colleghi e al personale medico del 118, sono giunti gli uomini del commissariato di Polizia di Olbia che stanno ...

Operaio Muore schiacciato da una lastra di metallo - sciopero alla Cimolai : Infortunio mortale nello stabilimento della ditta Cimolai di Roveredo in Piano in via XX settembre dove Andrea Fellet, Operaio di 53 anni, residente a Roveredo, Pordenone ,, è rimasto schiacciato da ...

Operatore ecologico Muore schiacciato da un camion : Ancora una tragedia sul lavoro: un Operatore ecologico di 54 anni è deceduto nella mattinata di lunedì 16 luglio a Conversano, in provincia di