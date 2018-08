Muore cane chiuso in un' auto in coda per il traghetto a Genova

Lasciato al sole all’imbarco del traghetto : cane Muore per le alte temperature : Non solo i bambini dimenticati, ma anche gli animali. Un cane è stato Lasciato per ore sotto il sole in coda all’imbarco del terminal traghetti di Genova. L’animale è morto e il suo padrone, un uomo di 55 anni residente a Como, è stato denunciato. E’ successo ieri pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali, gli ispettori della Asl e gli agenti di frontiera. Il proprietario del cane è accusato di ...

Cane randagio Muore - a Campi Salentina manifesti funebri per l’amico quattrozampe Gino : Il gesto d'amore per il randagio che non era di nessuno perché non aveva padroni ma era di tutti perché tutti lo amavano e accudivano condividendo con lui le strade della citt?.Continua a leggere

La Spezia - lascia il cane nel furgone parcheggiato al sole : Gesy Muore per asfissia : Inutile per il cane di poco più di un anno l'intervento dei carabinieri allertati da alcuni passanti. Quando i militari hanno aperto le portiere e hanno tirato fuori l'animale, Gesy era ancora vivo ma poco dopo è morto.Continua a leggere

Cane Muore dopo essere stato chiuso in macchina - denunciato il padrone : La Spezia - Due cani in pericolo e uno è morto. E' questo il bilancio di una drammatica giornata per gli amici a quattro zampe. Nonostante il tempestivo intervento dei carabinieri non è stato ...

Salvati escursionisti ma Muore loro cane : ANSA, - CAPRAIA , LIVORNO, , 23 LUG - Sei escursionisti di Montecatini , Pistoia, , 4 donne e due uomini tra i 30 e i 50 anni, in difficoltà durante un'escursione a Capraia , Livorno, sono stati ...

Muore nello schianto in auto - il suo cane lo veglia fino all'arrivo dei soccorsi : Una notizia che sta commuovendo tutta l'Italia, quella che giunge da Arcore, Monza-Brianza, , dove ieri mattina un uomo di 74 anni si è schiantato in auto ed è morto . Il cane , che viaggiava con lui, ...

Abbandona un cane in strada e il cucciolo Muore : ripreso dalle telecamere : Un'auto che arriva, un uomo in tenuta mimetica che scende dalla macchina e, controllando che non vi sia nessuno, apre il bagagliaio, prende in braccio un cane e, avvicinandosi al marciapiede, lo lascia cadere per terra, per poi...

Compra un cane sul web - poche ore dopo Muore : scoperto a Prato traffico illecito di animali : A far luce sul presunto sistema illecito è stata un'indagine della polizia provinciale di Prato che ha raccolto la denuncia di una persona che aveva acquistato per 450 euro un cucciolo attraverso un sito internet. L'animale, nonostante le tempestive cure del veterinario, è morto poche ore dopo l’acquisto.Continua a leggere

Chiuso nella stiva - cane Muore durante il volo : bufera sulla Delta Air Lines : Un cagnolino di 8 anni di razza pomeriana è stato trovato senza vita dal personale della compagnia aerea durante una sosta all’aeroporto di Detroit. Delta Air Lines ha fatto sapere che ha avviato un'indagine per accertare le responsabilità e le dinamiche dell'accaduto.Continua a leggere