Mundo Deportivo | offerta stratosferica dell' Inter per Luka Modric

Blastingnews

: Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mundo Deportivo, il club andaluso avrebbe messo nel mirino Ia… - ILTOROSIAMONOI : Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mundo Deportivo, il club andaluso avrebbe messo nel mirino Ia… - vale7inter : #Pogba e #Vidal di nuovo insieme? In Spagna ne sono convinti… Il Mundo Deportivo svela un retroscena: il Barcellona… - radiobarcaita : Rassegna Stampa: Sport e Mundo Deportivo. -

(Di sabato 4 agosto 2018) In casasembra diventare sempre più concreta la possibilita' di vederecon la maglianella prossima stagione. Il nome del centrocampista croato è cominciato a circolare sulla stampa da qualche giorno ma una trattativa di questa portata va avanti da almeno due mesi, dopo la vittoriaa terza Champions League consecutiva da parte del Real Madrid. Il giocatore vuole provare una nuova esperienza nel calcio italiano dopo aver giocato in Premier League, con la maglia del Tottenham, e nella Liga. Arrivano importanti novita' nella trattativa dalla Spagna, precisamente dal, che conferma come l'intenzione del croato sia quella di vestire la magliae riabbracciare i tre connazionali: Marcelo Brozovic, Ivan Perisic e Sime Vrsaljko. Il quotidiano spagnolo spiega come i nerazzurri siano pronti a garantire al numero dieci dei Blancos ...