MotoGp – Valentino Rossi non si monta la testa a Brno | “contento | ma se guardi i fogli

MotoGp – Dovizioso - Valentino Rossi e Marquez fenomenali a Brno : le loro impressioni dopo le qualifiche : Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Marc Marquez super a Brno: le parole dei piloti protagonisti della qualifiche del Gp di Repubblica Ceca Andrea Dovizioso, dopo 28 gare senza pole position, ritorna ad essere protagonista sulla pista di Brno. Il pilota della Ducati è il poleman del decimo appuntamento del mondiale di MotoGp. Il 32enne di Forlimpopoli è seguito da Valentino Rossi e da Marc Marquez, che domani partiranno dalla prima fila. ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : Andrea Dovizioso stampa la pole in qualifica - 2° Valentino Rossi! Risultato e griglia di partenza : pole position spaziale di Andrea Dovizioso. Il pilota della Ducati ha stampato un notevole 1’54″689, a un solo decimo dalla best pole (Marquez del 2016), e domani partirà dalla prima casella in griglia, come non gli capitava proprio da due stagioni, quando in Malesia vinse la sua prima gara con la Rossa. Un precedente ben augurante per il Dovi, che a Brno ha cominciato con il piede giusto la seconda parte di un Mondiale fin qui al di ...

MotoGp – Che tenerezza a casa di Valentino Rossi : Francesca Sofia Novello segue il suo fidanzato con i nuovi amici a quattro zampe [VIDEO] : Francesca Sofia Novello segue il suo fidanzato Valentino Rossi da casa in compagnia dei nuovi arrivati: due cuccioli di golden retriever sul divano con la bella modella Tempo di qualifiche a Brno, in vista del Gp della Repubblica Ceca, in programma per domani pomeriggio sulla pista ceca. Occhi puntati sui top rider, ma non solo, che dopo le ultime due sessioni di prove libere del weekend ceco, sono pronti a sfidarsi per le migliori ...

MotoGp – “Che fatica!” - la simpatica esultanza di Valentino Rossi dopo il primo posto nelle Fp3 a Brno [VIDEO] : Valentino Rossi, le fatiche di Brno e il primo posto nelle Fp3 conquistato per un soffio: l’esultanza del Dottore al termine della terza sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca Inizia bene il sabato di Valentino Rossi a Brno: il Dottore ha infatti chiuso al primo posto le Fp3 del Gp della Repubblica Ceca, staccando dunque il pass per la Q2 di questo pomeriggio a caccia di un’ottima posizione in griglia di partenza ...

Griglia di partenza MotoGp / GP Repubblica Ceca 2018 Brno : i numeri di Valentino Rossi : Griglia di partenza MotoGp: GP Repubblica Ceca 2018. A Brno chi conquisterà oggi la pole position e partirà dalla prima fila? Le ultime notizie sull'esito delle qualifiche(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 12:21:00 GMT)

MotoGp - GP Brno. Libere 3 : Valentino Rossi in testa - 2° Danilo Petrucci - 10° Andrea Dovizioso : Il sabato di Rossi inizia nel migliore dei modi. Sul circuito di Brno, dove Valentino è il pilota in attività più vincente con 7 successi, il pilota della Yamaha chiude davanti a tutti nelle Libere 3 ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Miglior tempo per Valentino Rossi. Marquez quarto - Dovizioso decimo : Valentino Rossi è il più veloce delle prove libere 3 del GP della Repubblica Ceca di MotoGP. Il Dottore ha chiuso con la Miglior prestazione, un 1’55″175 fatto segnare proprio sulla bandiera a scacchi. I problemi della M1 sono tutt’altro che risolti, ma intanto questa piccola soddisfazione rappresenta una iniezione di fiducia per Rossi, bravissimo una volta di più nell’andare oltre i limiti della sua moto: c’è una ...

MotoGp – Terminate le FP3 a Brno : tempone di Valentino Rossi - le Ducati si arrendono al Dottore [FOTO] : Il pilota della Yamaha è il più veloce in pista al termine della terza sessione di prove libere del Gp di Brno, dietro di lui le due Ducati di Petrucci e Lorenzo Mattinata all’insegna dei piloti in MotoGp, Valentino Rossi e Danilo Petrucci infatti occupano i primi due posti della classifica al termine della terza sessione di prove libere del Gp di Brno. Il pesarese chiude davanti a tutti, fermando il crono sull’1:55.175, meno ...

LIVE MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Valentino Rossi - serve lo scatto per le qualifiche : Dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP, sul tracciato di Brno si annuncia un sabato particolarmente rovente, e non solo per le temperature elevate che stanno condizionando in fine settimana. La mattinata prenderà il via con il terzo turno di prove libere che ci permetterà ulteriormente di capire come si avvicineranno i protagonisti alle qualifiche. La classe regina, dunque, tornerà in ...

MotoGp - riconoscimento speciale per Valentino Rossi : la soddisfazione arriva… dai social : Il pilota pesarese è lo sportivo italiano che vanta più followers sui social network, dietro di lui Balotelli e Buffon Valentino Rossi è il ‘re’ degli sportivi italiani sui social network con oltre 24 milioni di follower. Il ‘Dottore’ è riuscito ad accumulare un ‘tesoretto’ di 13.3 milioni di persone su facebook, 5.5 milioni su twitter e 5.4 milioni su Instagram. Foto Spada – LaPresse Numeri che ...

MotoGp – Incidente ai box Yamaha a Brno : la M1 di Valentino Rossi a terra - il commento dei meccanici [FOTO] : La moto di Valentino Rossi cade ai box Yamaha a Brno: l’esilarante commento del meccanico Brent Stephens sui social Si è disputata oggi la prima giornata di prove libere del Gp della Repubblica Ceca: i campioni del mondo a due ruote sono tornati in sella alle loro moto, a Brno, per il primo appuntamento della seconda parte della stagione 2018, dopo una brevissima pausa estiva. Non sono mancate le sorprese, le novità e i simpatici ...

MotoGp – Rossi tranquillo dopo le Fp2 di Brno - Valentino ha una sola perplessità : “la scelta delle gomme…” : Valentino Rossi parla dopo le Fp2 di Brno, il pilota italiano della Yamaha ha segnato il settimo tempo utile in questo venerdì in Repubblica Ceca Le seconde prove libere sul circuito di Brno, in vista del Gp di Repubblica Ceca, hanno premiato la velocità della Honda di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce, davanti a Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista. Solo settimo, al contrario, Valentino Rossi, che dopo le Fp2 ...

