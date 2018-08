MotoGp – Situazione tesa in casa Yamaha | Forcada saluta Vinales | comportamento scorretto

MotoGp - shock Pirro : incidente terribile - la situazione : Si avvicina l’inizio del gran premio di MotoGp al Mugello, incidente shock per Michele Pirro . Il ducatista, in gara in Italia grazie ad una wild card, è rimasto sulla ghiaia per qualche minuto cosciente, ma dopo l’intervento dei soccorsi ha preso coscienza, riuscendo anche a muovere gli arti. Trasportato al centro medico, Pirro è stato sottoposto ai primi esami: “trauma encefalico, trauma toracico, trauma addominale, trauma lombare, ...

MotoGp – Dovizioso - lo scarico per la pipì e la rimonta su Marquez : “siamo in una situazione scomoda - non disperata” : Andrea Dovizioso sereno e sorridente all’incontro con gli ingegneri dell’Università degli studi di Firenze: il ducatista tra simpatici aneddoti e voglia di lottare in pista Il Mugello è finalmente arrivato! Dopo la vittoria dello scorso anno di Andrea Dovizioso, il ducatista ce la metterà tutta per ripetersi dopo i due deludenti zero consecutivi in Spagna e Francia. Ieri il forlivese del team di Borgo Panigale ha incontrato gli ...