MotoGp – Marquez | il caldo e la pole di Dovizioso | “Andrea è stato mostruoso”

MotoGp - Brno : Dovizioso in pole - secondo Rossi - terzo Marquez : Con un ultimo giro strepitoso, Andrea Dovizioso si prende la pole position in Repubblica Ceca, nel gp di Brno. Una Ducati non conquistatava una pole su questo tracciato da dieci anni ma il centauro romagnolo con la sua Desmosedici ha ottenuto la prima posizione con il tempo di 1'54''.689, con quasi tre decimi di vantaggio su Valentino Rossi, che ha comunque effettuato un'ultima tornata davvero eccezionale. Chiude il podio lo spagnolo campione ...

MotoGp – Dovizioso - Valentino Rossi e Marquez fenomenali a Brno : le loro impressioni dopo le qualifiche : Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Marc Marquez super a Brno: le parole dei piloti protagonisti della qualifiche del Gp di Repubblica Ceca Andrea Dovizioso, dopo 28 gare senza pole position, ritorna ad essere protagonista sulla pista di Brno. Il pilota della Ducati è il poleman del decimo appuntamento del mondiale di MotoGp. Il 32enne di Forlimpopoli è seguito da Valentino Rossi e da Marc Marquez, che domani partiranno dalla prima fila. ...

MotoGp Repubblica Ceca - le qualifiche : prima fila con Dovizioso - Rossi e Marquez : E’ di Andrea Dovizioso la pole position del Gp della Repubblica Ceca nella classe MotoGp. Sul circuito di Brno il forlivese della Ducati gira in 1’54″689 precedendo Valentino Rossi (1’54″956) con la Yamaha e lo spagnolo Marc Marquez (1’54″961) con la Honda che partiranno con lui in prima fila. In seconda fila Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow e Danilo Petrucci. Settimo Johann Zarco, davanti alle due Suzuki di ...

MotoGp Brno - Libere 4 : Marquez primo - Rossi chiude 7° : Brno - La quarta sessione di prove Libere va in archivio con il miglior tempo di Marc Marquez, davanti a tutti in 1:56.149. Lo spagnolo della Honda ha preceduto di 509 millesimi un ottimo Andrea ...

MotoGp : Rep.Ceca - 4/e libere a Marquez : ANSA, - ROMA, 4 AGO - Marc Marquez si è aggiudicato le quarte prove del Gp della Repubblica Ceca. Con il tempo di 1'56"149 il campione del mondo MotoGp ha portato la sua Honda davanti a tutti, precedendo di 509 millesimi la Suzuki di Andrea Iannone. Terzo tempo per lo spagnolo Alex Rins, anche lui su Suzuki, a +0.630. In ritardo le ...

MotoGp – Gp Repubblica Ceca - terminate le Fp4 a Brno : Marquez davanti a tutti [TEMPI] : E’ Marc Marquez il più veloce nella quarta e ultima sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca Terminata la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca. I piloti di MotoGp sono scesi in pista, sul circuito di Brno, per le ultime prove prima delle qualifiche, durante le quali andranno a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza per la gara di domani. Se al mattino il più veloce è stato ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Miglior tempo per Valentino Rossi. Marquez quarto - Dovizioso decimo : Valentino Rossi è il più veloce delle prove libere 3 del GP della Repubblica Ceca di MotoGP. Il Dottore ha chiuso con la Miglior prestazione, un 1’55″175 fatto segnare proprio sulla bandiera a scacchi. I problemi della M1 sono tutt’altro che risolti, ma intanto questa piccola soddisfazione rappresenta una iniezione di fiducia per Rossi, bravissimo una volta di più nell’andare oltre i limiti della sua moto: c’è una ...

MotoGp – Dalle gomme all’avversario più temibile - Marquez ragiona dopo le Fp2 di Brno : “occhio a Dovizioso” : Marc Marquez parla dopo le Fp2, il pilota spagnolo ha segnato il decimo tempo utile Le seconde prove libere sul circuito di Brno, in vista del Gp di Repubblica Ceca, hanno premiato la velocità della Honda di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce, davanti a Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista. Solo decimo, al contrario, Marc Marquez, che dopo le Fp2 ai microfoni di Sky MotoGp ha detto la sua opinione sul decimo ...

MotoGp Brno - Marquez : «Il vero pericolo è Dovizioso» : Brno - ' La gara? Credo che il vero pericolo sia Dovizioso. Ha un grande ritmo e mi sembra un passettino avanti per ora '. Dopo la prima giornata di prove libere a Brno, Marc Marquez si dice ...

LIVE MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : prove libere 2 - Dovizioso e Valentino Rossi a caccia di Marquez : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP della Repubblica Ceca di MotoGP. Prosegue il lavoro di messa a punto in vista della prima gara dopo il rientro dalla pausa estiva. In mattinata il più veloce è stato Johann Zarco, che ha preceduto di pochi millesimi Andrea Dovizioso e Marc Marquez. Lo spagnolo è ovviamente il favorito in vista di domenica, già forte della leadership del Mondiale con 46 punti di vantaggio ...