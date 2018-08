MotoGp – Lorenzo soddisfatto a Brno | “siamo riusciti a ribaltare la situazione”

MotoGp - Dovizioso va dritto al punto : “l’attacco di Lorenzo? Mi scivola abbastanza” : Andrea Dovizioso parla dopo le Fp2 di Brno, il pilota italiano della Ducati ha segnato il quinto tempo utile in questo venerdì in Repubblica Ceca Le seconde prove libere sul circuito di Brno, in vista del Gp di Repubblica Ceca, hanno premiato la velocità della Honda di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce, davanti a Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista. Quinto, al contrario, Andrea Dovizioso, che dopo le Fp2 ai ...

MotoGp 2018 - GP Brno. Andrea Dovizioso in esclusiva a Sky : da Le Mans a Jorge Lorenzo : Quinto al termine delle seconde prove libere a Brno e tra i favoriti del weekend, Andrea Dovizioso è stato intervistato da Sky Sport MotoGP all'interno di Talent Time. "Se guardiamo alla classifica, come fanno in molti che sbagliano a giudicare il nostro campionato in maniera negativa, abbiamo lasciato dei punti importanti in ...

MotoGp – Lorenzo solo quindicesimo nelle Fp2 di Brno - Jorge non demorde : “non è così tanto male” : Jorge Lorenzo parla dopo le Fp2 di Brno, il pilota spagnolo della Ducati ha segnato il quindicesimo tempo utile in questo venerdì in Repubblica Ceca Le seconde prove libere sul circuito di Brno, in vista del Gp di Repubblica Ceca, hanno premiato la velocità della Honda di Dani Pedrosa. Il pilota spagnolo ha segnato il tempo più veloce, davanti a Danilo Petrucci ed Alvaro Bautista. solo quindicesimo, al contrario, Jorge Lorenzo, che dopo le ...

MotoGp - Dovizioso replica alle accuse di Lorenzo : “io lo destabilizzo? Non ha chiaro in testa ciò che sta accadendo” : Il pilota forlivese ha replicato alle parole rilasciate da Lorenzo nei suoi confronti, esprimendo concetti duri ma più pacati Non si è fatta attendere la risposta di Andrea Dovizioso al durissimo attacco di Lorenzo, scagliatosi contro il compagno di squadra ai microfoni di Movistar TV. / AFP PHOTO / Josep LAGO Proprio alla stessa emittente spagnola, il forlivese ha dato la propria risposta al maiorchino, utilizzando toni pacati ma al tempo ...

MotoGp – Clima tesissimo in casa Ducati - Lorenzo ‘distrugge’ Dovizioso : parole durissime dello spagnolo : Il pilota spagnolo ha risposto piccato alle frasi rilasciate da Dovizioso a Marca, attaccandolo duramente senza mezzi termini La situazione in casa Ducati si è fatta ormai insostenibile, i rapporti tra Dovizioso e Lorenzo sono ormai giunti ai minimi storici. Non mancano dichiarazioni infuocate tra i due piloti, con lo spagnolo che ha risposto in maniera piccata alla frase rilasciata dall’italiano a Marca, secondo cui “Ducati ...

MotoGp - Lorenzo attacca Dovizioso : “Mi vuole destabilizzare”. Il forlivese risponde : “E’ un problema suo” : Una bella polemica quella tra i due centauri della Ducati alla vigilia del weekend di Brno (Repubblica Ceca), decimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Jorge Lorenzo si è voluto togliere alcuni sassolini dalle scarpe, intervistato da MovistarTV, replicando alle esternazioni del teammate Andrea Dovizioso di alcuni giorni fa, comparse su Marca, e nelle quali il pilota italiano aveva espresso questo concetto chiaro: “Ducati non ha certo ...

MotoGp - Lorenzo viaggia con la fantasia e spera in una grande doppietta : “possiamo vincere a Brno e Austria” : Jorge Lorenzo svela le sue impressioni prima del Gp di Repubblica Ceca, le parole dello spagnolo dopo la pausa estiva ed in vista della gara di domenica Dopo la pausa estiva di appena due settimane, il Motomondiale torna a dare spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo round del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia importante per l’assegnazione del titolo ...

MotoGp - GP Brno. Dovi : "Non siamo ancora al top". Lorenzo : "Ci divertiremo a Brno" : Pausa estiva "intensa" per i piloti Ducati che hanno partecipato alla decima edizione del World Ducati Week sul tracciato di Misano. Al sabato, per loro anche la Race of Champions in sella alla ...

MotoGp - Lorenzo e quel feeling con la pista di Brno : “mi sento a mio agio - saremo forti fin dal venerdì” : Il pilota spagnolo ha svelato di avere un particolare feeling con la pista di Brno, promettendo ai tifosi della Ducati di lottare per le posizioni di vertice fin dal venerdì Tre settimane dopo la gara del Sachsenring, il Ducati Team arriva a Brno in Repubblica Ceca per il decimo round e il giro di boa della stagione 2018. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Dopo aver partecipato alla decima edizione del World Ducati Week, che si è svolta lo scorso ...

MotoGp – Marquez - Dovizioso e Rossi nel mirino di Lorenzo! Jorge a viso aperto sui suoi rivali : “Valentino? Un Peter Pan” : Jorge Lorenzo concede un’intervista in cui parla dell’antagonismo con Valentino Rossi ed Andrea Dovizioso e della sua esperienza (che si concluderà a fine stagione) alla Ducati Jorge Lorenzo. Un pilota severo, polemico e riservato. Criticato in Italia per l’antagonismo con Valentino Rossi, amato per la sua guida grintosa e unica. Lorenzo ha deciso di raccontarsi in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera‘ ...

MotoGp – Dal futuro di Pedrosa al potenziale di Lorenzo - Puig sincero : “Ducati? Non mi interessa cosa pensassero” : Alberto Puig e il futuro della Honda: dall’idea di Pedrosa tester alle ambizioni con Jorge Lorenzo Ancora una settimana di vacanza per i piloti della MotoGp: il mondo a due ruote tornerà protagonista ad agosto per un mese di fuoco. Una brevissima pausa estiva quindi per ricaricare le energie e riordinare le idee prima della fase decisiva del campionato. Intanto, c’è chi guarda già al futuro e pensa a quello che si prospetta un ...

MotoGp – Papà Graziano promuove la fidanzata di Valentino Rossi : “potrebbe essere la donna giusta! E su Lorenzo e Marquez dico che…” : Papà Graziano a 360°: dal futuro di Valentino Rossi alla fidanzata Francesca Sofia Novello, ma non mancano commenti su Lorenzo e Marquez-- Valentino Rossi si può finalmente godere un po’ di relax nella breve pausa estiva del campionato 2018 di MotoGp. Reduce dal secondo posto al Sachsenring, al Gp di Germania, alle spalle solo di Marc Marquez, il Dottore si sta riposando in compagnia della sua fidanzata Francesca Sofia Novello. A 39 ...

I piloti della Ducati MotoGp Dovizioso e Lorenzo regalano spettacolo al volante della Cupra TCR [FOTO] : Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, piloti Ducati di MotoGP e ambassador Cupra, provano l’auto da gara del Marchio Siamo abituati a vederli sulla sella di una moto da gara, disegnando le curve con le ginocchia a pochi millimetri dall’asfalto. Ma sia che si trovino davanti alle due che alle quattro ruote, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, piloti di MotoGP del team Ducati Corse e ambassador Cupra, sono innanzitutto due veri appassionati di ...

MotoGp - scontro Petrucci-Lorenzo : la Ducati è performante ma i piloti finiscono per togliersi i punti : Lo si temeva alla vigilia che il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, sarebbe stato problematico per la Ducati. Il sesto e settimo posto di Jorge Lorenzo e di Andrea Dovizioso, alle spalle delle altre due Rosse di Danilo Petrucci (Team Pramac) e di Alvaro Bautista (Team Angel Nieto), non sono certo riscontri di cui rallegrarsi. Gestione delle gomme e costanza di rendimento sono venute a mancare sulle due GP18 ufficiali che, ...