MotoGp – Gp Repubblica Ceca | terminate le Fp4 a Brno | Marquez davanti a tutti TEMPI

LIVE MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : qualifiche - la griglia di partenza in tempo reale : Dopo una imprevedibile terza sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 di MotoGP, è tempo di qualifiche a Brno! Valentino Rossi, dopo una prima parte di FP3 nella quale ha sofferto con la sua M1, ha centrato uno strepitoso miglior tempo proprio in extremis, davanti alle due Ducati di Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo, mentre Marc Marquez si è fermato in quarta posizione. La Yamaha, fata eccezione per Rossi, continua a ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Miglior tempo per Valentino Rossi. Marquez quarto - Dovizioso decimo : Valentino Rossi è il più veloce delle prove libere 3 del GP della Repubblica Ceca di MotoGP. Il Dottore ha chiuso con la Miglior prestazione, un 1’55″175 fatto segnare proprio sulla bandiera a scacchi. I problemi della M1 sono tutt’altro che risolti, ma intanto questa piccola soddisfazione rappresenta una iniezione di fiducia per Rossi, bravissimo una volta di più nell’andare oltre i limiti della sua moto: c’è una ...

LIVE MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Valentino Rossi - serve lo scatto per le qualifiche : Dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP, sul tracciato di Brno si annuncia un sabato particolarmente rovente, e non solo per le temperature elevate che stanno condizionando in fine settimana. La mattinata prenderà il via con il terzo turno di prove libere che ci permetterà ulteriormente di capire come si avvicineranno i protagonisti alle qualifiche. La classe regina, dunque, tornerà in ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : qualifiche. Orario d’inizio e come vederle in tv : Oggi sabato 4 agosto si disputano le qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Brno si definisce la griglia di partenza per la gara di domani e si lotterà per la conquista dell’ambita pole position. Marc Marquez sembra essere il grande favorito della vigilia come sempre ma attenzione alla possibile reazione di Valentino Rossi che vuole compiere una delle sue magie, attesa per il riscatto di ...

MotoGp oggi (sabato 4 agosto) - Qualifiche GP Repubblica Ceca : come vederle in tv su Sky e TV8. Il programma completo : Sabato caldo a Brno. oggi sono in programma le Qualifiche del GP della Repubblica Ceca. In MotoGP è ovviamente Marc Marquez l’uomo da battere, leader del Mondiale con 46 punti di vantaggio su Valentino Rossi. Il pilota della Honda è stato dominante nella prima parte di stagione e promette di fare altrettanto nella seconda, volando verso quello che sarebbe il settimo titolo iridato della sua giovane carriera. A provare ad impedirglielo, ...

MotoGp Repubblica Ceca 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8 : La partita a scacchi (Diretta Esclusiva Sky Sport MotoGP HD e Tv8) giocata sulla scelta delle gomme (tra usate e nuove, medie e morbide) ha prodotto due turni di prove libere dagli esiti di difficile interpretazione. Alla fine del venerdì, sulla pista di Brno insolitamente riscaldata, forse anche troppo, dal sole, a sorpresa la Honda Hrc più veloce non la guida Marc Marquez, ma Dani Pedrosa. Unico a scende...

