MotoGP Repubblica Ceca - le qualifiche : prima fila con Dovizioso - Rossi e Marquez : E’ di Andrea Dovizioso la pole position del Gp della Repubblica Ceca nella classe MotoGp. Sul circuito di Brno il forlivese della Ducati gira in 1’54″689 precedendo Valentino Rossi (1’54″956) con la Yamaha e lo spagnolo Marc Marquez (1’54″961) con la Honda che partiranno con lui in prima fila. In seconda fila Jorge Lorenzo, Cal Crutchlow e Danilo Petrucci. Settimo Johann Zarco, davanti alle due Suzuki di ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : domani la gara. Orario d’inizio e su che canale vederla in tv : Domenica 5 agosto si disputerà il GP della Repubblica Ceca 2018, tappa del Mondiale MotoGP. Sul circuito di Brno andrà in scena la prima gara dopo la lunga pausa estiva, si preannuncia grande spettacolo con tanti piloti in grado di lottare per la vittoria in uno degli appuntamenti più tradizionale del calendario. Marc Marquez come sempre partirà da grande favorito della vigilia, desideroso di allungare in classifica generale e di avvicinarsi al ...

MotoGP – Gp Repubblica Ceca - terminate le Fp4 a Brno : Marquez davanti a tutti [TEMPI] : E’ Marc Marquez il più veloce nella quarta e ultima sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca Terminata la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp della Repubblica Ceca. I piloti di MotoGp sono scesi in pista, sul circuito di Brno, per le ultime prove prima delle qualifiche, durante le quali andranno a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza per la gara di domani. Se al mattino il più veloce è stato ...

DIRETTA MotoGP/ Streaming video TV8 e SKY qualifiche live : Marquez detta il passo (Gp Repubblica Ceca 2018) : DIRETTA MOTOGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Repubblica Ceca 2018 a Brno: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 4 agosto). La quarta e ultima sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno è andata in archivio con Marc Marquez che ha fatto segnare il miglior tempo in 1'56"149. Le qualifiche del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MOTOGP saranno trasmesse ...

LIVE MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : qualifiche - la griglia di partenza in tempo reale : Dopo una imprevedibile terza sessione di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 di MotoGP, è tempo di qualifiche a Brno! Valentino Rossi, dopo una prima parte di FP3 nella quale ha sofferto con la sua M1, ha centrato uno strepitoso miglior tempo proprio in extremis, davanti alle due Ducati di Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo, mentre Marc Marquez si è fermato in quarta posizione. La Yamaha, fata eccezione per Rossi, continua a ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Miglior tempo per Valentino Rossi. Marquez quarto - Dovizioso decimo : Valentino Rossi è il più veloce delle prove libere 3 del GP della Repubblica Ceca di MotoGP. Il Dottore ha chiuso con la Miglior prestazione, un 1’55″175 fatto segnare proprio sulla bandiera a scacchi. I problemi della M1 sono tutt’altro che risolti, ma intanto questa piccola soddisfazione rappresenta una iniezione di fiducia per Rossi, bravissimo una volta di più nell’andare oltre i limiti della sua moto: c’è una ...

LIVE MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Valentino Rossi - serve lo scatto per le qualifiche : Dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP, sul tracciato di Brno si annuncia un sabato particolarmente rovente, e non solo per le temperature elevate che stanno condizionando in fine settimana. La mattinata prenderà il via con il terzo turno di prove libere che ci permetterà ulteriormente di capire come si avvicineranno i protagonisti alle qualifiche. La classe regina, dunque, tornerà in ...

