MotoGp – Dovizioso in pole a Brno | le FOTO più belle delle qualifiche del Gp della

MotoGp – Crutchlow esilarante - Cal interrompe l’intervista di Dovizioso : “hai tagliato la pista” : Cal Crutchlow interrompe l’intervista di Andrea Dovizioso: simpatico siparietto dopo le qualifiche del Gp della Repubblica Ceca Era da Sepang 2016 che Andrea Dovizioso non riusciva a conquistare una pole position: oggi, riposato grazie alla breve pausa estiva, il forlivese della Ducati ha fermato il cronometro sull’1.54.689 nelle qualifiche di oggi a Brno, conquistato la prima casella in griglia di partenza per il Gp della ...

MotoGp Brno - Dovizioso : «Un tempo esagerato» : Brno - 'Sono davvero soddisfatto, fino a questo momento si può parlare di un gran bel weekend, per cui sono fiducioso' . Così Andrea Dovizioso ai microfoni di Sky al termine delle qualifiche del Gp di ...

MotoGp – Valentino Rossi pazzo di gioia a Brno : prima l’impennata poi la stretta di mano con Dovizioso [VIDEO] : Valentino Rossi secondo nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca: i festeggiamenti del Dottore dopo il risultato ottenuto a Brno Forti emozioni, questo pomeriggio, sull’infuocato circuito di Brno: le qualifiche del Gp della Repubblica Ceca hanno incoronato Andrea Dovizioso poleman, seguito da un eccellente Valentino Rossi e da Marc Marquez. Una prima fila da urlo, domani, per la prima gara dopo la breve pausa estiva del ...

Dovizioso : "Pole position esagerata!". Rossi : "Bene la prima fila - facevo bene a preoccuparmi.."

MotoGp - Andrea dovizioso in pole position davanti a Valentino Rossi : Andrea dovizioso mette le ali a Brno e centra la pole position nel GP della Repubblica Ceca , tornando davanti a tutti al via a quasi due anni di distanza dall'ultima volta , Sepang 2016, . Il ...

MotoGp : Rep.Ceca - Dovizioso in pole : ANSA, - ROMA, 4 AGO - Andrea Dovizioso ha ottenuto la pole del Gp della Repubblica Ceca, classe MotoGp. Con il pilota Ducati partiranno in prima fila la Yamaha di Valentino Rossi e la Honda di Marc ...

MotoGp – Marquez - il caldo e la pole di Dovizioso : “Andrea è stato mostruoso” : Marc Marquez positivo e fiducioso dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca Era da Sepang 2016 che Andrea Dovizioso non riusciva a conquistare una pole position: oggi, riposato grazie alla breve pausa estiva, il forlivese della Ducati ha fermato il cronometro sull’1.54.689 nelle qualifiche di oggi a Brno, conquistato la prima casella in griglia di partenza per il Gp della Repubblica Ceca di domani. Ottimo ...

MotoGp Brno Dovizioso : "Una pole esagerata". Rossi : "Conta la prima fila" : Grandissima prestazione per Andrea Dovizioso, che nella qualifica di Brno torna a centrare una pole a 28 gare dal suo ultimo acuto al sabato, in Malesia nel 2016. Il forlivese della Ducati è ...

MotoGp Brno - griglia di partenza : pole position per Dovizioso - Rossi 2° : Brno - Sventola il tricolore nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca. Un Andrea Dovizioso in formato super partirà dalla pole position, riportando domani la Ducati davanti a tutti nella griglia ...

MotoGp - Brno : Dovizioso in pole - secondo Rossi - terzo Marquez : Con un ultimo giro strepitoso, Andrea Dovizioso si prende la pole position in Repubblica Ceca, nel gp di Brno. Una Ducati non conquistatava una pole su questo tracciato da dieci anni ma il centauro romagnolo con la sua Desmosedici ha ottenuto la prima posizione con il tempo di 1'54''.689, con quasi tre decimi di vantaggio su Valentino Rossi, che ha comunque effettuato un'ultima tornata davvero eccezionale. Chiude il podio lo spagnolo campione ...

MotoGp – Dovizioso poleman a Brno - Andrea tra soddisfazione ed incredulità : “quando ho visto il tempo non ci credevo” : Andrea Dovizioso parla delle sue super qualifiche a Brno, domani il pilota della Ducati partirà per primo dalla griglia di partenza del Gp di Repubblica Ceca Andrea Dovizioso, dopo 28 gare senza pole position, ritorna ad essere protagonista sulla pista di Brno. Il pilota della Ducati è il poleman del decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Il 32enne di Forlimpopoli è seguito da Valentino Rossi e da Marc Marquez, che domani ...