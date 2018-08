MOTOGP BRNO Ultime notizie | Dovizioso in pole | Valentino Rossi insidia Marquez

Un selfie con i campioni di MOTOGP nel paddock di Brno : l’audace Rude Lude tra Marquez e Lorenzo [GALLERY] : Provocante e quasi nuda: Rude Nude nel paddock di Brno si scatta foto con i piloti di MotoGp e non passa inosservata È luogo comune che il binomio tra donne e motore crei gioie e dolori. Nel caso di Rude Lude sono solo gioie quelle che nascono dall’amore della bella cantante austriaca per la MotoGp. La provocante donna si è presentata nel paddock del Gp di Repubblica Ceca dove si è mostrata parecchio scollata e audace. Il suo outfit ...

MOTOGP – Che sventola al fianco di Valentino Rossi a Brno! La Miss-giornalista Simona incanta il paddock ceco [GALLERY] : Sempre bellissime donne al fianco di Valentino Rossi: ecco Simona Leskovska Giornata ricca di soddisfazioni per Valentino Rossi: il Dottore, nonostante un passo non troppo positivo, è riuscito ad conquistare una speciale seconda posizione in griglia di partenza, nelle qualifiche di oggi del Gp della Repubblica Ceca. Il nove volte campione del mondo sorride poi anche per la prima pole in carriera di suo fratello Luca Marini, ma anche per le ...

MOTOGP – Dovizioso in pole a Brno : le FOTO più belle delle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca : Le FOTO più belle delle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca: Dovizioso in pole, Rossi secondo, Marquez chiude la prima fila Dovizioso in pole position al Gp della Repubblica Ceca, Rossi e Marquez in prima fila accanto al forlivese della Ducati. Le FOTO più belle delle qualifiche di questo pomeriggio sul circuito di Brno.L'articolo MotoGp – Dovizioso in pole a Brno: le FOTO più belle delle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca ...

MOTOGP BRNO - Petrucci : «Siamo da Top Five» : Brno - 'Questa mattina e anche ieri ero andato molto forte, mentre oggi pomeriggio ho faticato di più. Non sono riuscito a mantenere le prime posizioni ed ho chiuso sesto. Le prime due file erano ...

MOTOGP – Lorenzo soddisfatto a Brno : “siamo riusciti a ribaltare la situazione” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo dopo il quarto posto di oggi nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca Strepitosa prestazione di Andrea Dovizioso sul circuito di Brno. Il pilota italiano del Ducati Team ha ottenuto il tempo di 1:54.689 nella sua seconda uscita in Q2 e partirà quindi in pole position per il GP della Repubblica Ceca, in programma domani alle ore 14:00 sulla distanza di 21 giri. Quarto tempo e seconda fila per Jorge ...

MOTOGP - GP Brno. Valentino Rossi : nuova sella sulla M1 coi golden retriever della fidanzata Francesca Novello : La Yamaha di Valentino Rossi ha subito diverse modifiche nel corso di questa stagione. A Brno è spuntata un'altra novità. Questa volta, però, non si tratta di una nuova specifica tecnica o di un'...

MOTOGP BRNO - Dovizioso : «Un tempo esagerato» : Brno - 'Sono davvero soddisfatto, fino a questo momento si può parlare di un gran bel weekend, per cui sono fiducioso' . Così Andrea Dovizioso ai microfoni di Sky al termine delle qualifiche del Gp di ...

MOTOGP – Valentino Rossi pazzo di gioia a Brno : prima l’impennata poi la stretta di mano con Dovizioso [VIDEO] : Valentino Rossi secondo nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca: i festeggiamenti del Dottore dopo il risultato ottenuto a Brno Forti emozioni, questo pomeriggio, sull’infuocato circuito di Brno: le qualifiche del Gp della Repubblica Ceca hanno incoronato Andrea Dovizioso poleman, seguito da un eccellente Valentino Rossi e da Marc Marquez. Una prima fila da urlo, domani, per la prima gara dopo la breve pausa estiva del ...

MOTOGP BRNO - Rossi : «Prima fila importante per la gara» : Brno - Valentino Rossi contento e soddisfatto del secondo posto da cui domani partirà nel Gp di Brno. "Ci fate sudare, arrivate sempre all'ultimo..." gli viene chiesto a Sky al termine delle ...

MOTOGP - la griglia di partenza del GP di Brno 2018 : 1° A. Dovizioso 2° V. Rossi 3° M. Marquez 4° J. Lorenzo 5° C. Crutchlow 6° D. Petrucci 7° J. Zarco 8° A. Iannone 9° A. Rins 10° D. Pedrosa 11° T. Rabat 12° M. Vinales 13° F. Morbidelli ...

MOTOGP - Petrucci sognava troppo in alto a Brno : “credevo di poter fare la pole position oggi” : Marc Marquez parla delle sue qualifiche a Brno, domani il pilota della Honda partirà dalla prima fila dalla griglia di partenza del Gp di Repubblica Ceca Andrea Dovizioso, dopo 28 gare senza pole position, ritorna ad essere protagonista sulla pista di Brno. Il pilota della Ducati è il poleman del decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Il 32enne di Forlimpopoli è seguito da Valentino Rossi e da Marc Marquez, che domani ...