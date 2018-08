MotoGp Brno | Rossi | «Prima fila importante per la gara»

MotoGp - la griglia di partenza del GP di Brno 2018 : 1° A. Dovizioso 2° V. Rossi 3° M. Marquez 4° J. Lorenzo 5° C. Crutchlow 6° D. Petrucci 7° J. Zarco 8° A. Iannone 9° A. Rins 10° D. Pedrosa 11° T. Rabat 12° M. Vinales 13° F. Morbidelli ...

MotoGp Brno Dovizioso : "Una pole esagerata". Rossi : "Conta la prima fila" : Grandissima prestazione per Andrea Dovizioso, che nella qualifica di Brno torna a centrare una pole a 28 gare dal suo ultimo acuto al sabato, in Malesia nel 2016. Il forlivese della Ducati è ...

MotoGp - Petrucci sognava troppo in alto a Brno : “credevo di poter fare la pole position oggi” : Marc Marquez parla delle sue qualifiche a Brno, domani il pilota della Honda partirà dalla prima fila dalla griglia di partenza del Gp di Repubblica Ceca Andrea Dovizioso, dopo 28 gare senza pole position, ritorna ad essere protagonista sulla pista di Brno. Il pilota della Ducati è il poleman del decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Il 32enne di Forlimpopoli è seguito da Valentino Rossi e da Marc Marquez, che domani ...

MotoGp Brno - griglia di partenza : pole position per Dovizioso - Rossi 2° : Brno - Sventola il tricolore nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca. Un Andrea Dovizioso in formato super partirà dalla pole position, riportando domani la Ducati davanti a tutti nella griglia ...

MotoGp - Brno : Dovizioso in pole - secondo Rossi - terzo Marquez : Con un ultimo giro strepitoso, Andrea Dovizioso si prende la pole position in Repubblica Ceca, nel gp di Brno. Una Ducati non conquistatava una pole su questo tracciato da dieci anni ma il centauro romagnolo con la sua Desmosedici ha ottenuto la prima posizione con il tempo di 1'54''.689, con quasi tre decimi di vantaggio su Valentino Rossi, che ha comunque effettuato un'ultima tornata davvero eccezionale. Chiude il podio lo spagnolo campione ...

MotoGp – Valentino Rossi non si monta la testa a Brno : “contento - ma se guardi i fogli delle prove…” : Le sensazioni di Valentino Rossi dopo il secondo posto di oggi nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca: le parole del Dottore a Brno Era da Sepang 2016 che Andrea Dovizioso non riusciva a conquistare una pole position: oggi, riposato grazie alla breve pausa estiva, il forlivese della Ducati ha fermato il cronometro sull’1.54.689 nelle qualifiche di oggi a Brno, conquistato la prima casella in griglia di partenza per il Gp della ...

MotoGp – Dovizioso poleman a Brno - Andrea tra soddisfazione ed incredulità : “quando ho visto il tempo non ci credevo” : Andrea Dovizioso parla delle sue super qualifiche a Brno, domani il pilota della Ducati partirà per primo dalla griglia di partenza del Gp di Repubblica Ceca Andrea Dovizioso, dopo 28 gare senza pole position, ritorna ad essere protagonista sulla pista di Brno. Il pilota della Ducati è il poleman del decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Il 32enne di Forlimpopoli è seguito da Valentino Rossi e da Marc Marquez, che domani ...

MotoGp – Dovizioso in pole a Brno - Rossi in prima fila : la griglia di partenza del Gp della Repubblica Ceca : Dovizioso in pole position, Rossi al suo fianco in prima fila: la griglia di partenza del Gp della Repubblica Ceca Era da Sepang 2016 che Andrea Dovizioso non riusciva a conquistare una pole position: oggi, riposato grazie alla breve pausa estiva, il forlivese della Ducati ha fermato il cronometro sull’1.54.689 nelle qualifiche di oggi a Brno, conquistato la prima casella in griglia di partenza per il Gp della Repubblica Ceca di ...

MotoGp – Dovizioso - Valentino Rossi e Marquez fenomenali a Brno : le loro impressioni dopo le qualifiche : Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Marc Marquez super a Brno: le parole dei piloti protagonisti della qualifiche del Gp di Repubblica Ceca Andrea Dovizioso, dopo 28 gare senza pole position, ritorna ad essere protagonista sulla pista di Brno. Il pilota della Ducati è il poleman del decimo appuntamento del mondiale di MotoGp. Il 32enne di Forlimpopoli è seguito da Valentino Rossi e da Marc Marquez, che domani partiranno dalla prima fila. ...

MotoGp Brno - Dovizioso - pole show; ottimo pure Rossi : secondo! : Il più a proprio agio sulla graticola di Brno è Dovizioso. Il forlivese della Ducati, infatti, centra il miglior tempo in qualifica e coglie la sua prima pole stagionale, la numero 19 in carriera. ...

MotoGp – Dovizioso in pole position a Brno : i complimenti di Dall’Igna : Le sensazioni di Gigi Dall’Igna dopo la pole position di oggi di Andrea Dovizioso a Brno Speciale pole position per Andrea Dovizioso, oggi, a Brno: il ducatista partirà domani dalla prima casella in griglia al Gp della Repubblica Ceca, seguito dal connazionale della Yamaha Valentino Rossi e dal leader della classifica piloti Marc Marquez. Grande soddisfazione in casa Ducati per il risultato del forlivese: “ha fatto un giro ...

MotoGp Brno - spettacolo italiano : Dovizioso e Valentino Rossi da paura! : 1/12 AFP/LaPresse ...

MotoGp Brno - Libere 4 : Marquez primo - Rossi chiude 7° : Brno - La quarta sessione di prove Libere va in archivio con il miglior tempo di Marc Marquez, davanti a tutti in 1:56.149. Lo spagnolo della Honda ha preceduto di 509 millesimi un ottimo Andrea ...

MotoGp – A Brno sventola il tricolore : Dovizioso show nelle qualifiche - speciale prima fila per Rossi : L’Italia festeggia nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca: Dovizioso in pole position, Rossi alle spalle del ducatista La MotoGp non si smentisce mai: il sabato delle qualifiche regala sempre tanto spettacolo ed emozioni fortissime, con i piloti a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza. Tutti in pista sul circuito di Brno, per le qualifiche del Gp della Repubblica Ceca, questo pomeriggio: una sfida infuocata, ...