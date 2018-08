Motocross | GP Belgio 2018 | Jeffrey Herlings domina anche la qualifying race di Lommel

oasport

: #Herlings domina la qualifying race della #FiatPro #MXGPBelgium davanti a #Cairoli e #Febvre. Nella #MX2 #Prado ha… - OA_Sport : #Herlings domina la qualifying race della #FiatPro #MXGPBelgium davanti a #Cairoli e #Febvre. Nella #MX2 #Prado ha… - zazoomblog : Motocross GP Belgio 2018: a Lommel Tony Cairoli prova il tutto per tutto per recuperare su Jeffrey Herlings -… - zazoomblog : Motocross GP Belgio 2018: programma orari e tv. Il calendario completo - #Motocross #Belgio #2018: #programma -

(Di sabato 4 agosto 2018)(KTM) non si ferma più eladella MXGP del Gran Premio del(clicca qui per programma e tv). Dopo un avvio nel quale si era visto il belga Clement Desalle (Kawasaki) davanti a tutti, l’olandese prende il comando della gara dopo pochi chilometri e non si volta più indietro centrando un facile successo. Seconda posizione per il nostro Tony Cairoli (KTM) a 15.876 che riesce a superare Romain Febve (Yamaha) proprio in extremis, con il francese che nelle ultime fasi scivola fino a 21.255 dalla vetta. Quarta posizione per il britannico Max Anstie (Husqvarna) ad oltre 50 secondi, quinta e sesta per i due padroni di casa Kevin Strijbos (KTM) e Jeremy van Horebeek (Yamaha) rispettivamente a 55.261 e 1:08.449 mentre in settima posizione chiude l’olandese Glenn Coldenhoff (KTM) a 1:12.960. Chiudono la top ten il britannico Shaun ...