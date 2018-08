Moto3 – Kornfeil in pole position a Brno | sfuma la prima pole in carriera di Di

sportfair

: #CzechGP Kornfeil si prende la pole in #Moto3! Di Giannantonio beffato nel caos finale, Bezzecchi partirà 14° - OA_Sport : #CzechGP Kornfeil si prende la pole in #Moto3! Di Giannantonio beffato nel caos finale, Bezzecchi partirà 14° - motograndprixit : #Moto3 | Gp #Brno Qualifiche: Pole per @JakubKornfeil84 , beffato @FabioDiggia21 -

(Di sabato 4 agosto 2018)inper: Di Giannantonio migliore italiano nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca diE’ iniziato il sabato delle qualifiche sul circuito di: i primi a scendere in pista per sfidarsi a caccia delle migliori posizioni in griglia di partenza per il Gp della Repubblica Ceca di domani, sono stati i giovani della. A spuntarla, sul finale, è stato un eccellente, seguito infila da McPhee e Ramirez.inceca ininvece lainper l’italiano Di Giannantonio, quinto. Decimo invece Antonelli, seguito da Bastianini. Solo 14° Bezzecchi. “Io ero in fondo al gruppone, abbiamo preso tutti la bandiera, mi sembra che anche Canet si è fermato, ma poi ho tirato come un animale e stavo facendo anche un bel giro, ma poi avevo red flag sul ...