Moto3 – Infortunio Jorge Martin | intervento riuscito | dettagli e tempi di recupero

sportfair

: RT @francis_welcome: Grazie a @giovannizam anche su @RMCSportNetwork si ferma il mini break estivo della #MotoGP. I risultati delle libere… - bestraider : RT @francis_welcome: Grazie a @giovannizam anche su @RMCSportNetwork si ferma il mini break estivo della #MotoGP. I risultati delle libere… - RMCSportNetwork : RT @francis_welcome: Grazie a @giovannizam anche su @RMCSportNetwork si ferma il mini break estivo della #MotoGP. I risultati delle libere… - francis_welcome : Grazie a @giovannizam anche su @RMCSportNetwork si ferma il mini break estivo della #MotoGP. I risultati delle lib… -

(Di sabato 4 agosto 2018)ok perdidello spagnolo dopo la brutta caduta di ieri a Brnoè stato operato questa mattina a Barcellona al radio sinistro infortunatosi ieri nella prima sessione di prove libere del Gp di Brno. L’perfettamente e lo spagnolo, leader del mondiale nella classe, spera di rientrare già nel prossimo fine settimana in occasione del Gp d’Austria. “Abbiamo operato il polso e fissato la frattura con una placca in titanio e sette viti -ha dichiarato Xavier Mir il dottore che ha effettuato l’operazione al sito ufficiale del motomondiale-, abbiamo fatto un test radiologico di stabilità biomeccanica per capire il buon fissaggio alle ossa. Starà in ospedale nelle prossime 24 ore e sottoposto a controlli tra tre giorni“. (Spr/AdnKronos)L'articolo...