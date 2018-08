Moto2 | GP Repubblica Ceca 2018 | risultato e classifica prove libere 3 Francesco Bagnaia

oasport

(Di sabato 4 agosto 2018)ha chiuso con il miglior tempo le3 del GP delladi. Pecco, leader del Mondiale, ha fermato il cronometro a 2’02″643, confermandosi veloce sul circuito di Brno e favorito per le qualifiche di oggi (ore 15.05). La forza di, oltre che nel suo talento, sta anche in una moto davvero performante quest’anno. Lo dimostra la crescita evidente di Luca Marini, oramai in pianta stabile tra i primi. Il fratello di Valentino Rossi, infatti, si è piazzato in seconda posizione a soli 92 millesimi dal compagno di squadra nello Sky Racing Team VR46. È stata una FP3 particolarmente proficua per, perché il giovane ne ha approfittato anche per testare il passo gara, facendo una simulazione abbastanza lunga con un ritmo davvero convincente. La terza posizione dello spagnolo Alex Marquez è distante tre decimi, seguito da ...