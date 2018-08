Moto | Aprilia | Espargarò frena a Brno

MotoGP - GP Brno. Max Biaggi : 'Andrea Iannone può far bene in Aprilia' : Sono orgoglioso per il mio nuovo incarico e penso di potermi mettere in gioco a pieno con tutta la mia esperienza per supportare il brand nella sua crescita, sia nel mondo racing che nei nuovi ...

Moto : Aprilia - Espargarò soffre a Brno : ANSA, - ROMA, 3 AGO - Approccio non facile per i piloti dell'Aprilia Racing Team Gresini sul torrido asfalto di Brno, sede del Gp della Repubblica Ceca. Aleix Espargaro ha risentito del fatto di ...

MotoGP - Max Biaggi diventa ambasciatore Aprilia nel mondo : Ufficiale l'accordo con l'ex pilota: "Le nostre strade tornano a incrociarsi, sono orgoglioso e fiducioso"

Moto – Max Biaggi ambasciatore Aprilia si ricompone un binomio storico : Max Biaggi è ambasciatore nel mondo per Aprilia. Si ricompone un binomio che ha scritto pagine memorabili della storia del Motociclismo. Il sei volte campione del mondo sarà il volto sportivo e vincente di Aprilia Il sei volte campione del mondo Max Biaggi sarà ambasciatore nel mondo del marchio Aprilia: un ruolo che non avrebbe neppure bisogno di essere istituzionalizzato, tanta è la storia del Motociclismo che Max e Aprilia hanno scritto ...

Moto : Biaggi diventa ambasciatore Aprilia : ANSA, - ROMA, 2 AGO - Max Biaggi, sei volte campione del mondo di Motociclismo, sarà ambasciatore nel mondo del marchio Aprilia. Grazie alle innumerevoli vittorie iridate conquistate in sella alle Moto di Noale, il pilota romano ha contribuito come nessun altro a portare in cima al mondo il marchio ...

Motociclismo - Biaggi ambasciatore nel mondo del marchio Aprilia : Max Biaggi, sei volte campione del mondo di Motociclismo, sarà ambasciatore nel mondo del marchio Aprilia. Grazie alle innumerevoli vittorie iridate conquistate in sella alle moto di Noale, il pilota ...

MotoGp Aprilia - la casa di Noale al lavoro per il 2019 : La strada è ancora in salita, ma Aprilia sembra essere pronta a giocarsi il tutto e per tutto e non solo nel ristretto mondo del motorsport. ' Ci saranno belle novità anche sul mercato che ...

Moto : Redding porta l'Aprilia a punti : ANSA, - ROMA, 15 LUG - Scott Redding ha chiuso al 15/o posto il GP di Germania, nona prova del Mondiale MotoGP. E' una rimonta dalla ventesima casella di partenza, ma la prima parte di gara aveva ...

MotoGp : Germania - Aprilia attardata : ROMA, 14 LUG - I due piloti Aprilia Aleix Espargaró e Scott Redding partiranno dalla settima fila nel GP di Germania Per il britannico la casella di partenza è stata determinata dal 20/o tempo , 1'21"...

MotoGp Aprilia - Albesiano su Redding : «Gli abbiamo offerto una opportunità» : TORINO - Per Scott Redding diventa sempre più difficile trovare una moto per il 2019, visto che le caselle piloti sono praticamente quasi tutte occupate in MotoGp. Lo stesso britannico qualche giorno ...

Moto : Olanda - Aprilia a punti : ANSA, - ROMA, 1 LUG - Entrambe le Aprilia a punti in una gara spettacolare sul circuito olandese di Assen, l'ottava prova del mondiale MotoGP. Per Aleix, 13/o, è stata una delusione spiegabile con la ...

MotoGp : Aprilia - fiducia Espargarò : ANSA, - ROMA, 29 GIU - Prima giornata d'approccio per le Aprilia sul circuito di Assen. Nelle due sessioni di libere in vista del Gp d'Olanda, Aleix Espargaró ha chiuso con il 13/o tempo in 1'34.318 ...