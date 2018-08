Morisi - il Casaleggio leghista che scrive gli slogan di Salvini 

lastampa

: RT @SciiKimici: Con un saluto speciale a Casaleggio, Di Maio, Morisi e Salvini. Ecco chi li ha aiutati: più di 2800 account FINTI per milio… - NofasciNami : RT @SciiKimici: Con un saluto speciale a Casaleggio, Di Maio, Morisi e Salvini. Ecco chi li ha aiutati: più di 2800 account FINTI per milio… - taliavolpe : RT @SciiKimici: Con un saluto speciale a Casaleggio, Di Maio, Morisi e Salvini. Ecco chi li ha aiutati: più di 2800 account FINTI per milio… -

(Di sabato 4 agosto 2018) Ma forse è un falso problema: per la Lega, come per il M5S, fra la politica e la sua comunicazione non c'è differenza, e davvero il medium è il messaggio e viceversa. Quando ancora nella Lega c'era ...