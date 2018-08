Morfeo | dio del sonno | mito e significato

ideegreen

: RT @CagiaDias: Sto aspettando che viene MORFEO 'DIO DEL SONNO' a chiudermi gli occhi e a chi è ancora sveglio auguro una notte pieni di… - JJohannesM51 : RT @CagiaDias: Sto aspettando che viene MORFEO 'DIO DEL SONNO' a chiudermi gli occhi e a chi è ancora sveglio auguro una notte pieni di… -

(Di sabato 4 agosto 2018) C’è chi, sentendo, pensa al personaggio di Morpheus della trilogia di Matrix, in verità è un nome che risale molto tempo prima ma il Morpheus del film richiama ilantico perché ha nella storia il ruolo di ponte tra il mondo reale e quello delle illusioni, creato dalle macchine. Per chi non ha visto Matrix, cosa “grave”, ci sono robot senzienti che governano il mondo, utilizzando le persone come fonte di energia e costringendole a vivere in un inconsapevole sogno senza fine. Ecco che, in questo contesto, ha un suo perché anche se non è più legato all’insonnia. (altro…), dio delIdee Green.