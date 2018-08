huffingtonpost

: Monta il dissenso M5S sui vaccini. Dopo Fattori anche Trizzino: 'Sbagliato rinviare l'obbligo per le scuole' - HuffPostItalia : Monta il dissenso M5S sui vaccini. Dopo Fattori anche Trizzino: 'Sbagliato rinviare l'obbligo per le scuole' - strainer5 : RT @HuffPostItalia: Monta il dissenso M5S sui vaccini. Dopo Fattori anche Trizzino: 'Sbagliato rinviare l'obbligo per le scuole' https://t.… - allerame1 : RT @HuffPostItalia: Monta il dissenso M5S sui vaccini. Dopo Fattori anche Trizzino: 'Sbagliato rinviare l'obbligo per le scuole' https://t.… -

(Di sabato 4 agosto 2018)la senatrice ElenaGiorgio, senatore del M5s e direttore sanitario dell'ospedale Civico di Palermo, esprimesulla norma del Milleproroghe che fa slittare di un anno l'obbligo vaccinale per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia e ai nidi e afferma di 'condividere in pieno la posizione della senatrice'.'Non si ritenga - scrive su Fb - che per garantire l'accesso a asili nido e materne si possa immaginare qualsiasi forma di deroga sull'obbligo a vaccinare i bambini"."Non si pensi che il mio silenzio sul tema deisia da attribuire - scrivein un post su Facebook - ad una posizione consenziente rispetto tesi ambigue sull'obbligo vaccinale. Chiarisco subito che in questa prima fase ho voluto comprendere la reale posizione del M5s, del nostro gruppo in commissione e del ministro. Adesso che le idee sono più chiare voglio manifestarvi la mia posizione netta sull'obbligo vaccinale".