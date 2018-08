Molestie alle compagne di classe | a Piacenza due liceali sono indagati per violenza

Francia - stop alle Molestie in strada. Multe fino a 750 euro : Approvata una legge dall'Assemblea Nazionale. Solo pochi giorni fa una ragazza era stata schiaffeggiata a parigi per aver reagito all'uomo che l'aveva molestata

Parigi - reagisce alle Molestie e viene schiaffeggiata : Stava rientrando a casa nel 19esimo arrondissement. Una ragazza di 22 anni passeggiava per il centro di Parigi quando un uomo, davanti a un bistrot, le ha rivolto parole volgari e offensive. Ma la ...

Sabrina Salerno ecco come mi difendevo dalle Molestie : La cantante Sabrina Salerno egli anni ’80 e ’90 era una vera e propria icona ma anche adesso a cinquant’anni, la cantante è amata ed ancora stupenda, come dimostrano le migliaia di fans che può vantare. Oltre 500mila su “Facebook”, quasi 120mila su “Instagram”, niente male per una star ormai non più sulla cresta dell’onda, anzi da qualche anno lontana dalle scene. Intervistata da “La Verità”, la Salerno ha parlato della sua vita, non parlando ...

Dallo Ius Soli alle Molestie : così «Un Posto al Sole» racconta l’attualità : «Solo in Siria ci sono 12 milioni di persone in fuga dalla guerra, o sfollati, o costretti a passare per rifugiati. Quasi due terzi della popolazione». A parlare non è un leader politico, ma la piccola Rossella Saviani di Un Posto al Sole, decisa a spiegare a Vittorio e Arianna cosa ci sia dietro la Giornata Mondiale del Rifugiato. Alla ragazza proprio non va giù che l’amico Vicky Beef non voglia affrontare l’argomento nella sua ...

Il game designer di BattleTech si dimette e risponde alle accuse di Molestie sessuali : "è tutto vero" : Tyler Carpenter, membro dello studio Harebrained Schemes e game designer di BattleTech, è stato recentemente investito da molteplici accuse di molestie sessuali da parte di 6 diverse donne, tutte appartenenti all'industria videoludica nella zona di Seattle.La vicenda si è repentinamente catalogata con le dimissioni di Carpenter, che come riporta Usgamer ha ammesso di essere colpevole di quanto le 6 donne lo accusavano. "Il mio comportamento non ...

