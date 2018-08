Ministro Esteri cinese | dazi su beni Usa ' giustificati'

Egitto-Italia : Ministro Esteri Moavero Milanesi in visita nel paese da domani : A seguire incontrerà il primo ministro egiziano, Mostafa Kemal Madbouly, e successivamente il Grande Imam di Al Azhar , il centro islamico egiziano fra i più prestigiosi del mondo arabo sunnita, , ...

Iran - Ministro Esteri : gli USA sono dipendenti dalle sanzioni - : Il ministro degli Esteri Iraniano Javad Zarif ha affermato che gli Stati Uniti sono diventati dipendenti dalle sanzioni. "Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro due ministri della Turchia. ...

Grecia-Fyrom : vice Ministro Esteri Katrougalos - accordo sul nome apre nuova era nei Balcani : Il vice ministro degli Esteri greco ha chiarito che "grandi passi possono essere fatti se c'è volontà , politica, , risolvendo controversie che non solo disturbano i due paesi, ma anche l'intera ...

Boris «squatter» non lascia la super residenza riservata al Ministro degli Esteri : Caso a Londra, ira delle opposizioni sull’ex ministro degli Esteri Johnson. L’imbarazzo del successore

Kosovo : Serbia vieta visita Ministro Esteri Pacolli : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Enzo Moavero Milanesi - il Ministro degli Esteri a Libero : 'Abbiamo svegliato l'Europa e fermato gli sbarchi' : Ciò che più spiazza è che la faccia nel mondo dell' alleanza M5S-Lega, forze di rottura, potentemente anti-sistema e critiche verso l' Europa, sia quella di Enzo Moavero Milanesi, attuale ministro ...

Ex Ministro Esteri Germania invita l'Europa a rispondere duramente a Trump - : L'ex Ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel ha chiesto una "risposta europea tenace e, soprattutto, unificata" alla richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aumentare le spese ...

Moavero "Su barconi migranti possibile presenza di terroristi"/ Vertice Nato - allarme del Ministro Esteri : Moavero "Su barconi migranti possibile presenza di terroristi": l'allarme del ministro degli Esteri italiano alla vigilia del Vertice Nato, le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Gb - altro colpo per Theresa May : se ne va il Ministro degli Esteri | "Il sogno della Brexit sta morendo" : Nuova tegola per il governo conservatore di Theresa May in Gran Bretagna. Dopo il ministro per la Brexit, David Davis, ha annunciato le dimissioni anche il Boris Johnson, in polemica per la svolta negoziale soft della premier britannica sull'uscita dall'Ue.

Brexit - moderato Hunt nuovo Ministro degli Esteri : Brexit, moderato Hunt nuovo ministro degli Esteri Brexit, moderato Hunt nuovo ministro degli Esteri Continua a leggere L'articolo Brexit, moderato Hunt nuovo ministro degli Esteri proviene da NewsGo.

Gb : moderato Hunt nuovo Ministro Esteri : ANSA, - LONDRA, 9 LUG - E' Jeremy Hunt, finora ministro della Sanità, l'uomo scelto un po' a sorpresa dalla premier conservatrice britannica Theresa May per sostituire agli Esteri Boris Johnson, ...

Brexit - Jeremy Hunt neo Ministro Esteri : 22.44 Nominato il nuovo ministro degli Esteri del Regno Unito, dopo le dimissioni di Boris Johnson: l'uomo scelto un po' a sorpresa dalla premier Theresa May è Jeremy Hunt, finora ministro della Sanità. Hunt è considerato un tory 'moderato' sul dossier europeo, oltre che una figura leale verso la premier, mentre Johnson è uno dei capofila degli euroscettici. Le sue dimissioni in polemica con la svolta negoziale più soft sulla Brexit annunciata ...

