Il Ministero della Famiglia non può che essere plurale : Le profonde trasformazioni sociali hanno modificato la fisionomia familiare. Oggi esistono tante famiglie diverse che sono costantemente aumentate negli ultimi 30 anni. Ci sono genitori separati, alcuni "a distanza", altri acquisiti in successive unioni, genitori adottivi, single, affidatari, immigrati, coppie miste. Nel nostro linguaggio abbiamo infatti eliminato i termini "patrigno" o "matrigna, "fratellastri" o "sorellastre" che ci rimandano ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 30 luglio : Il primo cittadino di Taranto e gli amministratori locali della zona non parteciperanno all’incontro di oggi al Ministero dello Sviluppo con AcelorMittal : “Troppi i 62 invitati - rischio passerella” : Contraddizioni Ecco la Nuova Turchia tra regime e modernità Viaggio nella grande città al confine tra autoritarismo e progresso. Qui c’è il 63% dei rifugiati siriani: più di quanti ce ne sono nell’intero territorio Ue di Francesca Borri Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Accanimento. “Berlusconi vara l’Altra Italia” (il Giornale, 27.7). Questa l’ha già distrutta. L’allievo di Riotta. “Un pensiero per Indro ...

Aquarius - Leu denuncia 'Non ci fu chiusura dei porti - ma solo un silenzio di Salvini'. E mostra un documento del Ministero dei Trasporti : ROMA - La chiusura dei porti, in Italia, si fa a voce, senza alcun atto formale. Basta un ministro che la annuncia, e i porti si chiudono. Lo ha scoperto il parlamentare di Leu Nico Stumpo che in un ...

L'ambulanza non c'è - la Tac in manutenzione : 47enne muore per emorragia celebrare. Arriva la task force dal Ministero : Si sente male, e per un 47enne inizia un'odissea, dall'attesa delL'ambulanza, alla tac ferma. Poi la corsa dal Molise alla Puglia. Qui all'ospedale di San Giovanni Rotondo, Foggia, i medici accertano ...

Di Maio : "Via 8mila posti? Numeri non miei"Fonti M5s : pulizia in Ragioneria e Ministero : Il ministro del Lavoro prende le distanze da un passaggio del decreto dove si parla della perdita di ottomila posti di lavoro. "Non è un numero messo dai miei ministeri o altri ministri" fa sapere. E fonti pentastellate puntano il dito contro funzionari vicini a Padoan che, a loro volta, replicano.

“Non mangiatele”. L’allarme del Ministero della Salute : ritirate dal mercato : Il ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di mix di quattro verdure surgelate a marchio ”Pinguin” per la presenza di Listeria monocyotgenes nel mais congelato contenuto nel prodotto. Secondo quanto riportato dal sito ”Il fatto alimentare” se confezioni interessate sono vendute in formato da 2 chili e mezzo, con il numero di lotto W171583 8G e scadenza 06/07/2019. Il mix di verdure è stato ...

Migranti - fonti Difesa : missione Ue non compete a Ministero Interni : "Eunavformed è una missione europea ai livelli Esteri e Difesa, non Interni. Ciò che va cambiato sono le regole di ingaggio della missione e per farlo occorre farlo nelle sede competenti, non a ...

“Non mangiatelo!”. Ministero lancia l’allarme e ritira il prodotto. Pericoloso per le donne incinte : il prodotto e il lotto incriminato : Quando il Ministero della salute lancia un allarme di ritorno è sempre bene tenere alta l’attenzione e la diffusione perché ne va della salute di tutti. In questo caso specifico, poi, è bene agire subito perché il rischio maggiore è per le donne incinta. Si tratta di un lotto di vitello tonnato “Il Ceppo” che è stato ritirato su ordine del Ministero della Salute per la presenza di Listeria monocytogenes, batterio che può ...

Bonifiche nel SIN di Bussi - la Regione al Ministero : non serve la procedura di V.A.-V.I.A. : Pescara - La conferenza dei servizi decisoria convocata dal Ministero dell'Ambiente sul progetto di bonifica per una porzione dell'area ex Montecatini di Piano d'Orta può andare avanti perché non vi è bisogno della procedura di V.A.-V.I.A. La Regione Abruzzo, servizio Rifiuti, ha risposto alla diffida pervenuta due giorni fa dal Ministero dell'Ambiente che aveva dato due giorni all'ente per rispondere ...

Le Infrastrutture - il Ministero dei litigi. Toninelli : "Non azzeriamo tutto - ma..." : "Le Infrastrutture sono il volano migliore per far ripartire l'economia. Qui non si tratta di azzerare tutto, ma di sviluppare in continuità ciò che funziona e innovare dove le cose non funzionano, per esempio snellendo le procedure Cipe". Lo dice, intervistato dal Sole 24 Ore il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, secondo il quale "le opere utili aiutano la competitività delle imprese, migliorano la ...

L'idea Di Maio - un altro Ministero per Savona - non convince Salvini. Primi mal di pancia nel Movimento : Il leader leghista prima rifiuta, poi riapre il dialogo , 'Porta mai chiusa', sul possibile spostamento dell'economista in un altro ministero, nome al centro della rottura con il Colle. Non si esclude ...

Di Maio : governo con Savona ma non al Ministero dell'Economia : Un governo politico M5S-Lega con premier Giuseppe Conte e con Paolo Savona al suo interno ma con un'altra figura nel ruolo di ministro dell'Economia. È questa la proposta di Luigi...