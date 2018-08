Milano chiude positiva | spread volatile

Borsa : Milano chiude in rialzo - +0 - 80% - : Milano, 3 AGO - La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,80% a 21.586 punti.

Borse - Milano chiude in rialzo : euro debole spinge indici : Nell'ultima seduta della settimana il FTSE Mib registra un rialzo dello 0,8%. In avidenza anche UBI Banca, che salta in...

Lo spread torna a preoccupare : chiude ai massimi da oltre un mese. Milano la peggiore piazza d'Europa : La minaccia di un inasprimento della guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina ha appesantito tutte le Borse europee, ma a pagare il conto più salato è stata Milano, sotto pressione anche per la forte tensione sui titoli di Stato italiani: l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dell'1,73% a 21.414 punti, l'Ftse All share con il medesimo ribasso a quota 23.664.Con lo spread con la Germania non lontano da quota 250, molto male ...

Risale lo spread : toccata quota 246 La Borsa di Milano chiude a -1 - 73% : Tornano sotto tiro i titoli di Stato italiani con i Btp decennali che registrano di gran lunga la peggiore performance dell'Eurozona e lo spread che vola sui massimi da oltre un mese. Il differenziale ...

Borsa - Milano maglia nera in Europa -1 - 91% spread chiude a 230 : Roma, 1 ago., askanews, - Milano maglia nera tra le Borse europee, con un pesante meno 1,91 per cento dell'indice Ftse-Mib a conclusione degli scambi e una accelerazione delle perdite sul finale. Nel ...

Borsa : Milano chiude sulla parità : ANSA, - Milano, 30 LUG - Piazza Affari ha chiuso sulla parità la prima seduta della settimana. Il Ftse Mib ha terminato le contrattazioni a 21.941 punti, -0,06%,. Tutte le notizie di Breaking News Per ...

Borsa : Milano chiude a -1 - 43% : ANSA, - Milano, 25 LUG - La Borsa di Milano chiude in ribasso, con l'indice Ftse Mib che flette dell'1,43% attestandosi a quota 21.561 punti.

Milano : Campus Party 2018 chiude con oltre 10mila presenze : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – oltre 10mila presenze, quasi 2.500 tende occupate stabilmente, 350 speaker che si sono alternati su 8 palchi e oltre 300 partecipanti agli hackathon con 50mila euro di premi distribuiti ai vincitori. Questi i numeri della seconda edizione di Campus Party Italia, l’evento dedicato a innovazione, tecnologia e creatività, realizzato in collaborazione con Regione Lombardia e con il coinvolgimento di 145 ...

Milano : Campus Party 2018 chiude con oltre 10mila presenze : Milano, 25 lug. (AdnKronos) - oltre 10mila presenze, quasi 2.500 tende occupate stabilmente, 350 speaker che si sono alternati su 8 palchi e oltre 300 partecipanti agli hackathon con 50mila euro di premi distribuiti ai vincitori. Questi i numeri della seconda edizione di Campus Party Italia, l'event

