Milan | Suso su Bonucci | ' Ecco perché è tornato alla Juventus'

Suso : "Avevo cinque offerte - ma il Milan ha puntato su di me. Higuain? Andremo alla grande" : "E' un orgoglio sapere che la società punta su di me. Gattuso ha DNA vincente, con lui siamo migliorati molto"

Milan - Gattuso blinda Suso : 'Lo voglio a tutti i costi. Ci farà fare il salto di qualità' : Questo l'intento di Gattuso che, al Corriere dello Sport , ha chiarito: 'Sta lavorando tanto e bene, si è fermato pochissimo. Sono io che rompo le scatole perché voglio Suso a tutti costi . Può ...

Milan - idea Perotti : ma Suso non c'entra... : Il Milan pensa a Diego Perotti , esterno offensivo della Roma . Lo scrive il Corriere dello Sport , con l'arrivo del giocatore argentino slegato a quello di Suso: può rappresentare l'operazione low cost per la fascia.

Milan - Suso non è una priorità della Roma : Secondo Sky Sport , Suso non è una prima scelta della Roma. La società giallorossa ha sondato il terreno per l'esterno del Milan, ma Monchi sta valutando anche altri profili per rinforzare la squadra.

La Roma prepara l’offerta (con contropartita) per Suso : il Milan ascolta attentamente : Roma su Suso, il ds Monchi prepara un’offerta super da presentare al Milan in queste calde ore di calciomercato estivo La Roma vuole Suso, dopo l’addio a Malcom non è più un mistero. Il calciatore del Milan è l’obiettivo numero 1 di Monchi, ds giallorosso, dopo che Di Francesco ha chiesto a gran voce un esterno mancino per il suo attacco. Ebbene, la Roma ha un’offerta pronta da presentare ai rossoneri, 18 milioni di ...

Suso - offerta della Roma : pronto lo scambio con il Milan : Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina, la Roma ha preparato un'offerta per Suso al Milan in queste ore. L'obiettivo di Monchi è lo spagnolo, potrebbe rientrare anche Diego Perotti nell'operazione, aggiunge il ...

DIRETTA/ Milan Manchester United (risultato live 1-1) streaming video e tv : Suso risponde a Sanchez! : DIRETTA Milan Manchester United, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Carson per la International Champions Cup 2018(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 05:12:00 GMT)

Milan - l'entourage di Perotti apre allo scambio con Suso : Suso alla Roma, Perotti al Milan: questa l'ipotesi di mercato lanciata da Sky Sport . Secondo Tele Radio Stereo , l'entourage del giocatore argentino non chiude all'ipotesi di un trasferimento in rossonero.

Milan-Novara 2-0 - buona la prima : gol di Suso e Calabria. Gattuso : "Bonucci? Le scelte vanno rispettate" : La carica del Tas, più l'energia del Ringhio. E' un Milan molto concentrato quello che va in campo a Milanello nella prima amichevole ufficiale della stagione, e non potrebbe essere altrimenti, visto ...

Amichevoli : Milan vincente - Suso e Calabria piegano il Novara : Finisce 2-0 il primo test stagionale a Milanello contro i piemontesi piegati da due reti nel primo tempo

Milan-Novara - magia di Suso su punizione : lo spagnolo segna il primo gol della stagione rossonera [VIDEO] : Il primo gol della stagione rossonera lo segna Suso su punizione, magia dello spagnolo in amichevole contro il Novara Il primo gol della stagione del Milan lo segna Suso, lo spagnolo sblocca il risultato nell’amichevole contro il Novara grazie ad una punizione perfetta che non lascia scampo al portiere avversario. Un’esecuzione perfetta quella del numero 8 rossonero, che resta comunque al centro del mercato della società ...

Milan - Bonucci e Suso non pensano al mercato : "Ci siamo ripresi l'Europa" : Il Milan in Europa ha ridato animo non solo ai tifosi, ma anche ai calciatori che quell'Europa se l'erano conquistata sul campo, con una grande rimonta dopo l'avvio di stagione sotto le aspettative. E ...

Milan : agente di Bonucci - Suso e Bertolacci a Milanello : Alessandro Lucci , agente di Suso, Bonucci, Bertolacci e Badelj è arrivato a Milanello, centro sportivo rossonero, insieme al direttore sportivo Massimiliano Mirabelli. Lo riporta Sky Sport.

Calciomercato - la riconferma di Suso al Milan è data a a 1 - 75 : TORINO - Il Milan ha alzato la posta su Suso. La clausola rescissoria per il cartellino dello spagnolo , da 38 milioni di euro, è scaduta e ora chi vorrà portarlo via ai rossoneri dovrà fare un'...