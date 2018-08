Milan | Leonardo scatenato | i rossoneri tentano il colpaccio a suon di milioni CIFRE

Kovacic al Milan?/ Ultime notizie : il croato nel mirino di Leonardo - ma si punta al prestito : Kovacic al Milan? Ultime notizie: il croato nel mirino di Leonardo, ma si punta al prestito. Inoltre se Modric dovesse andare all'Inter, il Real Madrid...(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 09:59:00 GMT)

Bonucci alla Juventus/ Ultime notizie video - Leonardo : "Al Milan per essere il simbolo - poi però..." : Bonucci alla Juventus, Ultime notizie: accoglienza fredda, ma il difensore afferma "questa è la mia casa". Potrebbe slittare a settimana prossima la presentazione. (Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 14:17:00 GMT)

A Milano sono già iniziate le celebrazioni per i cinquecento anni dalla nascita di Leonardo Da Vinci : Certamente non in una location casuale, Milano ha iniziato con largo anticipo le celebrazioni per questo importante anniversario leonardesco. Certamente non lo ha fatto una città casuale, ma quella che lo ha ospitato per un ventennio e a cui Leonardo Da Vinci era tanto legato. Lo scorso 19 luglio è stata inaugurata la mostra Leonardo da Vinci Parade che sarà aperta al pubblico fino al 13 ottobre 2019, qualche mese dopo la ricorrenza ...

A Milano sono già iniziate le celebrazioni per i cinquecento anni dalla nascita di Leonardo : Certamente non in una location casuale, Milano ha iniziato con largo anticipo le celebrazioni per questo importante anniversario leonardesco. Certamente non lo ha fatto una città casuale, ma quella che lo ha ospitato per un ventennio e a cui Leonardo Da Vinci era tanto legato. Lo scorso 19 luglio è stata inaugurata la mostra Leonardo da Vinci Parade che sarà aperta al pubblico fino al 13 ottobre 2019, qualche mese dopo la ricorrenza ...

Calciomercato Milan – Contatto telefonico fra Leonardo e l’agente di Rabiot : segnali d’apertura - ecco le novità : Leonardo e la telefonata con la madre di Rabiot: il dirigente rossonero sonda il terreno prima di un’offerta del Milan al PSG-- Giornate calde in casa Milan: dopo l’arrivo di Caldara, il club rossonero continua il suo lavoro per rafforzare il centrocampo. Non è un mistero ormai che il sogno di Leonardo sia quello di avere al Milan il francese Adrien Rabiot. Secondo il Corriere dello Sport sembra che il direttore generale dell’area ...

Leonardo Bonucci atterra a Torino ma ad aspettarlo nemmeno un tifoso. Accoglienza da re per Higuain al Milan : È un Leonardo Bonucci sorridente quello arrivato questa mattina all'aeroporto di Castelle Torinese. Ad attenderlo alcune telecamere, ma nessun tifoso. I fan bianconeri, evidentemente, hanno ancora negli occhi l'addio burrascoso dell'estate scorsa, quando il centrale si era trasferito al Milan per quaranta milioni di euro. Il difensore, che torna alla Vecchia Signora dopo un solo anno in rossonero, sosterrà in mattinata le visite al ...

Milan - i conti tornano e l’Uefa non fa paura : ecco il piano di Leonardo per evitare il rosso in bilancio : La maxi operazione con la Juventus ha fatto tutti felici, con il Milan che ha un piano per evitare il rosso in bilancio La maxi operazione è conclusa, mancano le visite mediche da svolgere nella giornata di oggi prima delle firme e delle ufficialità. Milan e Juventus sono felici e contente, avendo raggiunto entrambe i propri obiettivi. AFP/LaPresse Un bomber da venti gol a stagione e un difensore di sicuro avvenire i rossoneri, un ...

Milinkovic-Savic al Milan?/ Leonardo sogna il centrocampista della Lazio : spunta un like sospetto su Instagram : Sergej Milinkovic-Savic al Milan? Leonardo sogna il centrocampista della Lazio per completare la rosa, spunta un like sospetto su Instagram a una foto di Romagnoli(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 19:55:00 GMT)

Gonzalo Higuain e Mattia Caldara al Milan - Leonardo Bonucci alla Juventus. Maxi operazione conclusa : E' definita la Maxi operazione fra Milan e Juventus, che porterà in rossonero Higuain e Caldara, e in bianconero Bonucci. Come confermano fonti vicine alla trattativa, gli ultimi ostacoli sono stati superati. Higuain si trasferirà al Milan in prestito per una cifra attorno ai 18 milioni di euro, con diritto di riscatto a 36 milioni. Bonucci e Caldara saranno scambiati, entrambi con una valutazione da 40 milioni. Bonucci domani ...

Non solo Higuain e Caldara : Leonardo ‘sonda’ un altro grande colpo per il Milan : Higuain, Caldara e Bonucci tengono banco nelle ultime ore, ma il calciomercato del Milan non si focalizza solo su questi nomi illustri Il Milan in queste ore è impegnatissimo sul fronte Higuain, Caldara e Bonucci. Il neo dirigente rossonero Leonardo però, non intende distogliere gli occhi da un altro obiettivo del club in questo caldo calciomercato estivo. Sì perchè, oltre al centravanti ed al difensore centrale, il Milan dovrà lavorare ...

Milan - retroscena Higuain : senza Caldara Leonardo faceva saltare tutto : Milan a un passo da Higuain e Caldara , con Bonucci pronto a rivestire la maglia della Juventus . Come riporta la Gazzetta dello Sport , Leonardo è stato fermissimo in fase di trattativa: o l'ex Atalanta veniva inserito nell'affare o saltava tutto.

Borse - Milano in 'verde' : Leonardo e Tiscali in doppia cifra : Il FTSE Mib chiude in rialzo dell'1,3% a 22.215,69, dopo aver chiuso la precedente seduta in calo dello 0,1%

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +1 - 23% - Leonardo a +10 - 6% (31 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI attende diversi dati macroeconomici, tra cui il Pil italiano del secondo trimestre. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 17:39:00 GMT)

Borsa Italiana oggi/ Milano news : Leonardo a +10% - Intesa Sanpaolo a +3 - 7% (31 luglio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi attende diversi dati macroeconomici, tra cui il Pil italiano del secondo trimestre. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 15:49:00 GMT)