Milan | anche Tare in lizza per il ruolo di direttore sportivo

Higuain al Milan - i saluti social degli ex compagni della Juve : 'Ci mancherai fratello' : Inserito nel maxi scambio che coinvolge anche Bonucci e Caldara , l'attaccante argentino ha salutato il mondo bianconero per iniziare un nuovo capitolo della propria carriera, accettando l'offerta ...

Serie A 2018-2019 : Milano apre con Brindisi - si gioca anche a Natale. Date e calendario : Ripartirà con una sfida casalinga contro l' Happy Casa Brindisi il cammino dei campioni d'Italia dell' Olimpia Milano , da quest'anno targata AX Armani Exchange, nel campionato di Serie A 2018-19 . ...

I Giochi Invernali 'nazionali' non piacciono neanche a Milano : La proposta del Coni di una candidatura nazionale - ovvero di tutte e tre le città in lizza: Milano, Torino e Cortina - per le Olimpiadi Invernali del 2026 è stata approvata ufficialmente dalla Giunta. Ma suscita sempre meno entusiasmo. Ieri al presidente dell'organismo, Giovanni Malagò era arrivata la lettera del sindaco di Torino, Chiara Appendino, che si è "messa a disposizione" ma ha ...

Begomi : 'Bonucci-Caldara? Non ci perde nessuno - anche se il Milan...' : Beppe Bergomi , leggenda dell' Inter , dice la sua a la Gazzetta dello Sport sullo scambio Bonucci-Caldara tra Milan e Juve : 'A me sembra il classico affare dove non ci perde nessuno. E' uno scambio che consente a tutti e due i club di soddisfare le rispettive necessità.

Milan sconfitto dal Tottenham - il Manchester United batte il Real Madrid : Il Milan ha perso 0-1 contro il Tottenham, nella seconda sfida della International Champions cup, giocata nella notte a Minneapolis. È stato il centrocampista francese Georges-Kevin Nkoudou a segnare ...

Milan - Gattuso : "Il mercato arriva anche qui. Leggo tutti i giorni che rischio il posto" : Diretto e aggressivo. Gattuso è sempre lui, persino commovente nella sua autenticità. L'allenatore del Milan nella conferenza stampa della vigilia della partita col Tottenham allo US Bank Stadium di ...

Calciomercato Parma - caccia al centravanti da regalare a D’Aversa : spunta anche un ex Milan : Il club emiliano ha messo gli occhi su Mattia Destro, attaccante di proprietà del Bologna con un passato in rossonero Mercato in fermento in casa Parma, il club emiliano continua la caccia ad una punta da regalare a D’Aversa con l’obiettivo di rinforzare una rosa che avrà come obiettivo quello della salvezza. Il -5 con cui partiranno i gialloblu non lascia dormire sonni tranquilli, così Faggiano si muove senza sosta per ...

Higuain dice sì al Milan : si sblocca anche lo scambio Bonucci-Caldara : La Juventus ha piazzato il colpo del secolo con l'acquisto di Cristiano Ronaldo ed ora sta pure per imbastire lo scambio del secolo con il Milan. Gonzalo Higuain, infatti, ha detto sì ai rossoneri dopo il lungo vertice di mercato durato fino alle 3 di notte tra Leonardo, direttore dell'area tecnica del Milan, e l'entourage del giocatore guidato dal fratello-agente Nicholas. La dirigenza del Diavolo ha convinto il Pipita a trasferirsi in prestito ...

Calciomercato Milan - Gattuso : 'Le voci pesano anche qui. Io a rischio? Lavoro con professionalità' : Nel futuro prossimo la sfida al Tottenham in International Champions Cup 2018, ma per il Milan pensiero inevitabilmente fisso sul Calciomercato. Tante le voci che ruotano intorno all'ambiente ...

Milan. Elliott entra anche in Vodafone : Si rafforza il nuovo proprietario del Milan. Infatti il fondo Elliott ha fatto il suo ingresso in Vodafone. Gli americani sono

Mercato - Higuain più Chelsea che Milan. Sarri vuole anche Caldara : ROMA - Higuain è in vendita. Lo ha comunicato oggi ufficialmente la dirigenza della Juve al fratello-agente del Pipita. Dove finirà l'argentino per ora resta un rebus. anche perché lui non ha alcuna ...