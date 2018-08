Migranti in piazza a Napoli | cori e insulti contro Salvini

Gli antagonisti aizzano i Migranti. In piazza volano insulti : "Lega e Salvini m..." : sempre il solito schema. I facinorosi dei centri sociali nelle retrovie e in prima fila gli immigrati che sbraitano contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini e contro tutta la Lega in generale. E ...

Bari - centinaia in piazza contro la petizione anti-Migranti 'Sciacalli alimentano l odio' : 'Agli sciacalli che tentano di usare il tema dell'odio verso i migranti come propaganda politica, vogliamo dire che i veri irregolari sono i mafiosi, di qualsiasi nazionalità. Qui è radicata una ...

Migranti : migliaia in piazza a Ventimiglia per "passaporto europeo" : migliaia di persone in corteo a "Ventimiglia città aperta", per la libera circolazione dei Migranti in Europa. "Né con Salvini, né con Minniti, apriamo i porti e affondiamo il governo" è uno degli slogan più gettonati dai manifestanti. Disagi stanno riguardando la viabilità, soprattutto all'uscita della città, in direzione della galleria che porta in Francia dove il ...

Ventimiglia - 4mila in piazza per i Migranti : Ventimiglia, 14 lug., Adnkronos, - 'Ventimiglia città aperta, basta con la città che deporta'. Partito il corteo no border: in piazza associazioni, bandiere, slogan e striscioni colorati e quasi 4mila ...

Migranti - digiuno in Piazza San Pietro : la voce dei preti contro la politica del governo e dell'Ue : preti e suore di strada hanno manifestato in Piazza San Pietro, a Roma, contro le politiche migratorie del governo e della Ue, dando il via a un digiuno a staffetta. La protesta continuerà poi...

Migranti - magliette rosse in piazza contro "l'emorragia di umanità" : Migranti, magliette rosse in piazza contro "l'emorragia di umanità" L'iniziativa, con appuntamento centrale il 7 luglio alle 11 in piazza Immacolata San Lorenzo a Roma, è stata promossa da Libera e Gruppo Abele, Arci, Legambiente e Anpi. Il colore scelto è quello delle magliette dei bambini sulle ...

Migranti - Usa in piazza contro Trump : oltre 600 cortei nel Paese : oltre 2mila bambini su oltre 2.300 restano ancora separati dai genitori nonostante il decreto di Trump, che il 20 giugno ha posto fine sulla carta alla controversa politica, stabilendo che i bambini ...

Migranti - migliaia di barchette di carta in piazza Scala : il flash mob a Milano : #changeDublin ed #EuropeanSolidarity sono due degli slogan silenziosi che hanno accompagnato il flash mob organizzato in piazza Scala a Milano contro la politica dei porti chiusi. Un mare di barchette di carta, simbolo degli sbarchi che il governo giallo-verde vuole fermare, ha...

Chiamparino in piazza - aprire a Migranti : In piazza ci sono i sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil, Radicali, attivisti di Emergency, di Rifondazione Comunista, esponenti del mondo cattolico. BRL-GTT

"Apriamo i porti" - migliaia in piazza a Milano per i Migranti dell'Aquarius : "Apriamo i porti, nessuna persona è illegale": è uno degli slogan in piazza a Milano dove varie realtà a favore dei migranti si sono date appuntamento dopo il provvedimento di Matteo Salvini di chiudere i porti costringendo così la nave Aquarius a restare bloccata in mezzo al...

Migranti - in piazza per l Aquarius anche a Milano e Torino l onda dei 'Porti aperti' attraversa l Italia : Non si ferma l'ondata di manifestazioni in tutta Italia per dire 'noi stiamo con l' Aquarius '. Dopo quelle di ieri a Roma, Bari, Palermo, Bologna, Cagliari - solo per citarne alcune - oggi a scendere ...