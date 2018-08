Migrante ferito | 2 arresti | razzismo

Agente della Polfer spara per difendere collega : Migrante ferito : Un ventenne straniero ha reagito a un controllo colpendo uno degli agenti di pattuglia con un forchettone da barbecue, poi è...

Torino - agente spara per difendere collega : Migrante ferito : Torino, agente spara per difendere collega: migrante ferito L'uomo è stato raggiunto da un colpo di pistola nei pressi della stazione di Porta Nuova dopo aver cercato di eludere un controllo della polizia. È stato portato in ospedale ma non è in pericolo di vita Parole chiave: ...

Agente difende collega - ferito Migrante : 22.24 Un uomo di origine centroafricana è stato ferito da un colpo di pistola esploso da un Agente della polizia ferroviaria. E' accaduto a Torino, davanti alla stazione di Porta Nuova. Secondo una prima ricostruzione, il poliziotto ha estratto la pistola per difendere il collega di pattuglia, che l'uomo aveva ferito con un oggetto contundente per eludere un controllo. Il poliziotto e l'extracomunitario, che ora è in stato di fermo, sono ...

Palermo - ferito Migrante : “Sporco negro”. Razzismo : otto attacchi da giugno. Salvini : “L’allarme è un’invenzione della sinistra” : E’ accaduto a Partinico, nel palermitano, dove un 19enne senegalese richiedente asilo, che lavora come cameriere in un bar di piazza Caterina, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi che gli hanno procurato ferite al labbro e alle orecchie. Dopo bracciante ucciso a Vibo Valentia il 3 giugno, episodi si sono verificati a Roma, Vicenza, Caserta, Latina e Forlì. Ma il ministro dell’Interno minimizza: “La pazienza degli italiani ...

Palermo. “Vattene via - sporco negro” - e giù calci e pugni : ferito Migrante 19enne : La lista degli episodi di razzismo intensificatisi nelle ultime settimane si arricchisce di una nuova voce. Un giovane senegalese di 19 anni, richiedente asilo, è stato aggredito e offeso con insulti razzisti a Partinico, nel palermitano, mentre lavorava servendo ai tavoli in un bar in piazza Caterina. Il giovane, da due anni ospite di una comunità, ha presentato una denuncia ai carabinieri dopo che un gruppo di ragazzi lo ha aggredito sul posto ...

Vicenza - spara dal terrazzo e colpisce un operaio straniero | Caserta - Migrante : "Ferito con pistola aria compressa" : Nell'appartamento dell'uomo, i carabinieri hanno scoperto diverse munizioni e una carabina, dalla quale sarebbe partito il colpo

Migrante : ferito da colpo aria compressa : 17.15 Un immigrato della Guinea, ospite di un centro di accoglienza nel Casertano, sarebbe stato colpito in pieno volto con una pistola ad aria compressa. Lo ha denunciato il richiedente asilo ai carabinieri di San Cipriano d'Aversa L'episodio si sarebbe verificato ieri sera in pieno centro. Il giovane ha riportato una ferita superficiale, guaribile in pochi giorni.

Migrante ferito - colluttazione con agenti : ANSA, - FOGGIA, 5 LUG - Un nigeriano di 27 anni è rimasto ferito da un colpo di pistola che sarebbe partito accidentalmente dalla pistola di ordinanza di un agente delle volanti della questura di ...

Migrante ferito in raid razzista a Napoli : 'Salvini contro gli esseri umani - difende i ricchi' - : ... Giulia Grillo zittisce Salvini: 'Polemiche strumentali, la politica non fa la scienza' 22 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Saviano si impegna in politica? 'Costruiamo l'argine alla ...

Napoli choc - ferito il cuoco Migrante di MasterChef : colpito al torace con fucile a piombini : «Ieri verso mezzanotte su corso Umberto a Napoli, un'auto si accosta a Bouyagui, il ragazzo in foto che da sempre ci aiuta con il movimento migranti all' Ex OPG Occupato - Je...