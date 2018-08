Microsoft aggiorna Office Mobile | ecco i cambiamenti di agosto per Word | PowerPoint ed

Microsoft Launcher (Beta) si aggiorna : rimosso il supporto per Android 4.0 [AGG1. Stabile] : [aggiornamento1 04/08/2018] L’update è ora disponibile anche per la versione stabile di Microsoft Launcher. -- La variante beta di Microsoft Launcher ha ricevuto nelle scorse ore un aggiornamento pieno di novità rilasciato sul Google Play Store di Android. La nuova versione è numerata 4.12.0.44656.

Microsoft Launcher per Android si aggiorna con alcune novità : Dal team di Microsoft Launcher arriva un nuovo aggiornamento di questa popolare applicazione Android: si tratta della versione 4.12. Ecco le novità L'articolo Microsoft Launcher per Android si aggiorna con alcune novità proviene da TuttoAndroid.

Microsoft rilascia un nuovo aggiornamento firmware per il Surface Book 2 : Da poche ore a questa parte risulta in rilascio un nuovo aggiornamento firmware dedicato al Surface Book 2, il convertibile di seconda generazione targato Microsoft. Changelog Intel(R) AVStream Camera 2500 – Camera 30.15063.6.6082 improves system stability. Intel(R) UHD Graphics 620 – Display adapters 24.20.100.6136 improves system stability. NVIDIA GeForce GTX 1050/1060 – Display adapters 23.21.13.9140 improves system stability. Surface ME – ...

Microsoft Apps per Android si aggiorna con il supporto a Your Phone : Se siete degli iscritti al programma Insider nel canale Fast, avrete certamente già ricevuto la recentissima build 17728 che, tra le varie novità, prevede l’arrivo di Your Phone. Ne abbiamo parlato in svariati articoli e, per chi non lo sapesse, Your Phone è una UWP di sistema presentata alla conferenza Build di quest’anno e implementata di default in Redstone 5 che permette una sincronizzazione ancora più forte tra i PC Windows 10 e ...

Windows 10 : Microsoft invita gli utenti Creators Update ad aggiornare : Effettuare gli aggiornamenti è un’operazione fondamentale in tutti i PC ma talvolta alcuni utenti preferiscono non fare l’upgrade software del proprio device per mancanza di tempo o soltanto per paura di eventuali problemi.-- In realtà, con Windows 10, gli errori in fase di aggiornamento sono diminuiti drasticamente come riportato anche dalla stessa Microsoft e il numero di utenti che decide di aggiornare è aumentato sensibilmente. Ciò non ...

Microsoft Foto si aggiorna : icone nel menu [Insider] : Pochi giorni fa, l’app Microsoft Foto per Windows 10 si è aggiornata introducendo le icone nel menu e altri miglioramenti. La nuova versione di Foto è numerata 2018.18061.15510.0 e attualmente è disponibile al download per gli Insider iscritti al canale Release Preview, Fast Ring e Skip Ahead. Changelog icone nel menu: il menu “…” è stato rinnovato con l’aggiunta delle icone accanto ad ogni singola voce rendendo ...

Microsoft Foto : nuovi effetti e nuove schermate con l’ultimo aggiornamento per Windows 10 April Update : Microsoft Foto si aggiorna alla versione 2018.18051.18420 per tutti i PC e tablet Windows 10 aggiornati ad April Update. Le novità sono numerose e derivano da una fase di test nel programma Insider di Redstone 5.-- Changelog Restyle editor Foto: l’interfaccia dell’editor Foto è stata rivista con le tre sezioni principali (Ritaglia e ruota, Filtri e Impostazioni) spostate in alto e gli strumenti mostrati nella barra laterale a ...

Microsoft OneDrive si aggiorna e aggiunge l’autenticazione con impronta digitale : Microsoft OneDrive si aggiorna, con alcuni miglioramenti e con la possibilità di accedere allo spazio di archiviazione con l'impronta digitale. L'articolo Microsoft OneDrive si aggiorna e aggiunge l’autenticazione con impronta digitale proviene da TuttoAndroid.

Windows 10 April Update : Microsoft distribuisce il terzo aggiornamento cumulativo di luglio : Questo mese si sta mostrando particolarmente intenso per quanto concerne gli aggiornamenti cumulativi di Windows 10. Pochi minuti fa, infatti, è stato rilasciato il terzo Update numerato 17134.191 e disponibile per tutti gli utenti April Update.-- Changelog Addresses an issue that causes devices within Active Directory or Hybrid AADJ++ domains to unexpectedly unenroll from Microsoft Intune or third-party MDM services after installing ...

Microsoft Store : nuova interfaccia e installazione remota con l’ultimo aggiornamento : Microsoft continua il processo di miglioramento per la sua UWP del Microsoft Store sia dal punto di vista estetico che funzionale. Dopo aver stravolto completamente la sezione “La Mia Raccolta” suddividendola in più parti, il Colosso di Redmond rilascia un altro major update. Da alcune ore risulta essere disponibile al download per tutti gli utenti Windows 10 iscritti al ramo Release Preview del programma Insider un nuovo ...

Microsoft To-Do si aggiorna per Android e iOS : introdotte le novità della UWP : Microsoft To-Do si è aggiornata per tutti gli utenti Android e iOS alla versione 1.35.75 introducendo le novità già introdotte di recente nella UWP di Windows 10 e Windows 10 Mobile. Changelog Ora puoi impostare quali attività sono più importanti per te con un tap sulla stella e ordinare le attività in ordine di importanza Se talvolta dimentichi di pianificare la tua giornata nessun problema! Da ora puoi abilitare una notifica giornaliera che ...

Microsoft Launcher Beta si aggiorna alla versione 4.12 dicendo addio ad alcuni dispositivi Android : Microsoft Launcher si aggiorna alla versione 4.12.0.44656 Beta introducendo diverse novità e rimuovendo il supporto per alcune versioni di Android L'articolo Microsoft Launcher Beta si aggiorna alla versione 4.12 dicendo addio ad alcuni dispositivi Android proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Launcher (Beta) si aggiorna : rimosso il supporto per Android 4.0 : La variante beta di Microsoft Launcher ha ricevuto nelle scorse ore un aggiornamento pieno di novità rilasciato sul Google Play Store di Android. La nuova versione è numerata 4.12.0.44656. Changelog Nuova gesture per cartelle e icone app (scorri per aprire o clicca per avviare) Scegli come utilizzare l’ultima riga del dock espanso: app, contatti fissati, cartelle, barra di ricerca o widget; I genitori possono abilitare il filtro web ...

Microsoft To-Do si aggiorna : introdotta la sezione “Importante” [AGG.1 Pubblico] : [aggiornamento1 17/07/2018] L’update è ora disponibile pubblicamente anche per gli utenti non iscritti al programma Insider. Articolo originale, Durante la giornata di oggi, Microsoft To-Do si è aggiornato per Windows 10 e Windows 10 Mobile introducendo una nuova sezione dedicata alle attività importanti. La nuova versione è numerata 1.35.1807.6002 ed è attualmente disponibile al download per gli utenti Insider iscritti al ...