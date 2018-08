Michele Mirabella | età | altezza | peso | moglie figli “Ecco l’Elisir per vivere cent’anni”

caffeinamagazine

(Di sabato 4 agosto 2018)è un tuttofare dei media: conduttore televisivo e radiofonico, giornalista, autore, regista, professore universitario e, perché no, esperto di medicina. Come si può leggere nel suo curriculum vitae, a tal proposito, l’Università di Ferrara nel 2001 gli ha conferito la Laurea honoris causa in Farmacia. Noto per aver condotto Elisir, programma di grande successo andato in onda per vent’anni su Rai3,ha potuto constatare con questa trasmissione e, successivamente, con ‘Tutta Salute’ come ci sia ancora molta ignoranza nel settore scientifico: “C’è ancora molta disinformazione in ambito medico-scientifico. Il lavoro che porta avanti la ricerca è enorme e spesso ignoto al pubblico”. Certo, la grande passione diè il genere femminile: “Amo le donne – ha raccontato in più occasioni – meritano rispetto e galanteria”. Le ...