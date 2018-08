Messico | Carlos a 12 anni ammesso all' università

notizie.tiscali

(Di sabato 4 agosto 2018) Col suo pelouche preferito in mano, il dodicenneAntonio Santamaria entrerà all'univerità per iniziare gli studi in fisica biomedica.è infatti il più giovane studentenell'messicana, ha superato brillantemente il difficilissimo test di accesso all'ateneo, che prevedeva complessi calcoli matematici."Se riusciremo a costruire una cellula che si mantenga per se stessa passando a un organo all'altro potremmo curare qualsiasi malattia. Il mio principale obiettivo è di portare gli elementi di base per consentire a medici e biologi di risolvere i nostri problemi biologici", ha spiegato il bambino di fronte a una foresta di microfoni e telecamere