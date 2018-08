Meduse | ecco alcuni miti da sfatare e cosa fare per alleviare davvero il dolore del loro

Ecco il robot subacqueo che acchiappa Meduse e calamari : Si muove in profondità e, come una grossa mano, può catturare – senza danneggiarle – anche le creature più delicate, scivolose e inafferrabili come seppie, calamari e meduse. Il robot che vedete in questo video, appena apparso tra le pagine di Science robotics, è unico nella sua specie ed è stato ideato per permettere agli scienziati di studiare gli animali marini e oceanici senza il rischio di far loro del male. Dotato di una piccola camera ...