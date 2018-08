Maxi sequestro di ecstasy all' aeroporto di Fiumicino

Ecstasy nascosta nel latte in polvere : Maxi sequestro a Fiumicino - : Sono 12mila le pastiglie di droga intercettate in un bagaglio lasciato nel magazzino "lost&found" dello scalo romano. La sostanza, una volta immessa sul mercato clandestino, avrebbe fruttato ricavi ...

Ecstasy nascosta nel latte in polvere : Maxi sequestro a Fiumicino : Ecstasy nascosta nel latte in polvere: maxi sequestro a Fiumicino Sono 12mila le pastiglie di droga intercettate in un bagaglio lasciato nel magazzino "lost&found" dello scalo romano. La sostanza, una volta immessa sul mercato clandestino, avrebbe fruttato ricavi illeciti per oltre 500mila ...