Matteo Salvini | ' Cosa penso davvero di Vladimir Putin e della Russia'

Matteo Renzi : “Chi lancia uova è un cretino. Ma Salvini fu condannato per lo stesso motivo” : Renzi replica al ministro degli Interni: "Matteo Salvini ironizza sulla vicenda di Daisy Osakue dicendo che chi lancia uova è un cretino. Condivido la definizione. Sapete per cosa è stato condannato nel 1999 Matteo Salvini? Lancio di uova".Continua a leggere

Matteo Salvini - il piano per accogliere i transfughi di Forza Italia : ecco quali non accoglierà : 'Nei gruppi di Forza Italia alla Camera e al Senato ognuno cerca di sopravvivere, e siamo all'io speriamo che me la cavo. Nessuno vede una prospettiva e Salvini questo lo sa. Ma vi assicuro che Matteo ...

Nave Diciotti : esposto contro Matteo Salvini : Sul caso della motoNave Diciotti della Guardia Costiera un gruppo di avvocati del Legal Team Italia ipotizza a carico di Matteo Salvini tutta una serie di reati. La Diciotti, Nave militare italiana, rimase al largo di Trapani per due giorni con 67 migranti sopravvissuti a un naufragio aspettando il permesso di sbarcare da parte del governo. La Diciotti riuscì ad approdare nel porto siciliano il 12 luglio solo dopo l’intervento del Presidente ...

Marcello Foa - Matteo Salvini : 'Silvio Berlusconi riuscirà a convincere i suoi' : Le speranze di Marcello Foa di ascendere alla presidenza della Rai non sono tramontate del tutto? Possibile, almeno leggendo le parole attribuite a Matteo Salvini in un retroscena su La Stampa . 'Il ...

Grillo telefona a Matteo Salvini : 'Dove sei? Qui c'è un nero sul lettino - fai qualcosa' : "Stiamo preparando un progetto che prevede almeno un miliardo di spesa e di investimenti per incentivare l'economia in Africa, puntando soprattutto su agricoltura, pesca e commercio", ha detto Matteo ...

Mara Carfagna - la deputata azzurra apre il fuoco su Matteo Salvini : 'Ti dico io chi è il traditore' : Matteo Salvini ha di fatto spalancato le porte a chi avesse intenzione di lasciare Forza Italia per aderire alla Lega. Altra benzina sul fuoco dei rapporti già roventi tra i due pariti più o meno ...

Identificati gli aggressori dell'atleta azzurra Daisy Osakue - parla Matteo Salvini : A scuotere l'opinione pubblica, questa settimana, è la notizia che vede la discobola della Nazionale italiana di atletica leggera, Daisy Osakue, aprirsi sull'aggressione subita da un gruppo di ragazzi, in quel di Moncalieri. I colpevoli dell'efferato gesto, consumatosi ad danni della sportiva, sono stati Identificati. Stando a quanto riferito dal Vice-Premier Matteo Salvini su Instagram, pare che uno degli aggressori della Osakue sia il figlio ...

Beppe Grillo in Sardegna chiama Matteo Salvini/ Video : "C'è un uomo di colore in spiaggia - intervieni" : Beppe Grillo in Sardegna chiama Matteo Salvini e ironizza sull'"emergenza razzismo" e in un divertente Video rilancia: "C'è un uomo di colore in spiaggia, intervieni"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:48:00 GMT)

Matteo Salvini contro Berlusconi : "Spieghi il no a Foa. Sta col Pd" : Usa parole dure Matteo Salvini su Silvio Berlusconi in merito alla vicenda Rai e al blocco della nomina di Marcello Foa a presidente. "L'unico che deve spiegare qualcosa agli italiani è Berlusconi - ha detto il ministro dell'Interno intervistato da SkyTg24 - . Mi chiedo come fa a dire no a Marcello Foa, un giornalista libero e liberale, allievo di Montanelli". Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini : "Insisteremo su Foa in Rai - meglio avere suo figlio nello staff che un figlio che tira uova da cretino" : "Insisteremo sul nome di Marcello Foa". Matteo Salvini, intervistato da SkyTg24, non cambia linea sulla presidenza della Rai e conferma di non volere fare marcia indietro sul nome del suo candidato. Anzi, se la prende apertamente con Silvio Berlusconi, che ha impedito che Foa passasse in Vigilanza Rai."L'unico che deve spiegare qualcosa, non a me, ma agli italiani, è Silvio Berlusconi. Mi stupisce che dica no a un presidente che viene dal ...

Daisy Osakue - Matteo Salvini sfotte Matteo Renzi : 'Emergenza razzismo? Esilarante... Cosa ha scritto' : 'Esilarante Matteo Renzi l'altro giorno sull' emergenza razzismo ', scrive Matteo Salvini su Twitter riprendendo un post dell'ex premier Pd. Che aveva attaccato il ministro dell'Interno sul caso del ...

Lega-Forza Italia - chi sta bussando alla porta di Matteo Salvini : Due giorni fa è toccato al consigliere di Foggia Paolo La Torre, ex berlusconiano, che ha deciso di iscriversi alla Lega perché condivide «i principi e l'azione politica di Salvini». E se in ...

Leonardo Foa non imbarazza Matteo Salvini : Polemica sul fatto che Leonardo Foa, figlio di Marcello, faccia parte dello staff comunicazione del ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. Il Pd infatti va alla'attacco di Salvini accusandolo di nepotismo. Il ministro dal canto suo, a chi gli chiede se provi imbarazzo per la questione, risponde: "Assolutamente no".Il figlio 24enne del giornalista italo-svizzero, candidato dal governo alla presidenza della Rai, come scritto da lui ...