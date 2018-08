MATTARELLA | ATTACCHI DA TROLL RUSSI? PROCURA INDAGA Ultime notizie | Orfini | “Salvini ha

Attacchi social a MATTARELLA : il pool antiterrorismo indaga su troll russi : ... nella concitatissima fase di formazione del governo, Mattarella non aveva avallato la proposta del presidente del Consiglio incaricato Luigi Conte d i nominare Paolo Savona ministro dell'Economia. I ...

Attacchi web a MATTARELLA - Messora : ‘Accuse pretestuose. È killeraggio mediatico legato a nomine Rai’ : “Ma quale troll di Putin! Io lavoro con i documenti e dando voce a chi non ne ha. E a breve Byoblu si evolverà nella Netflix della controinformazione italiana”. Claudio Messora a ilfattoquotidiano.it respinge tutte le accuse che gli sono arrivate in queste ore e nega fortemente che il suo blog possa in qualche modo condizionato dalla propaganda del governo russo. Più che con il Quirinale, l’ex capo della comunicazione del M5S se la ...

