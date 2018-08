Masso si stacca da costone | allevatore muore nel Messinese

meteoweb.eu

(Di sabato 4 agosto 2018) Undi 34 anni, Salvatore Liarosa, è morto schiacciato da unmentre si trovava al pascolo con il suo gregge. La tragedia, come riporta la Gazzetta del Sud, è avvenuta nel pomeriggio di ieri in località Armaro, a Santa Lucia del Mela (Me).Il grossosi èto da une ha colpito Liarosa uccidendolo. Quando sono giunti i vigili del fuoco, avvertiti da una passante, per l’non c’era piu’ nulla da fare.