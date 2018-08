MARIO SERPA VS CLAUDIO SONA L' ex tronista di Uomini e Donne guida cantando e passa col

Giulia De Lellis e Claudio Sona nel mirino di MARIO SERPA : “Attenti” : Claudio Sona e Giulia De Lellis insieme: la frecciata di Mario Serpa Giulia De Lellis e Claudio Sona condividono essenzialmente tre cose: entrambi hanno iniziato la loro scalata al successo partecipando in ruoli diversi e in tempi diversi a Uomini e Donne, entrambi trascorrono la maggior parte del loro tempo a Verona, città in cui l’ex tronista è nato e città in cui l’ex corteggiatrice si è trasferita per amore di Andrea Damante, ...

MARIO SERPA VS Angelo Sanzio/ “La pazzia!” : il Ken Umano chiede spiegazioni - “Fai l’umile e rispondimi!” : Mario Serpa VS Angelo Sanzio, l'opinionista di Uomini e Donne esclama: “La pazzia!” e il Ken Umano chiede spiegazioni, “Fai l’umile e rispondimi!”.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 18:41:00 GMT)

MARIO SERPA contro Claudio Sona : ‘Ci mettesse la faccia’ : Estate infuocata per i protagonisti dei primi due troni gay della storia di Uomini e donne. Dopo il botta e risposta tra Alessandro D’Amico e Alex Migliorini, beccato in discoteca a baciare l’ex del suo ex D’Amico, è la volta di altri due ex: Claudio Sona e Mario Serpa. La coppia, com’è noto, è scoppiata per la seconda volta e nelle ultime ore il corteggiatore romano ha tirato fuori gli artigli, gli stessi per cui si era ...

Uomini e donne - MARIO SERPA contro Claudio Sona : "Metta la faccia ogni tanto..." : Mario Serpa torna a tuonare contro Claudio Sona sui social. L'ex corteggiatore del primo trono gay di Uomini e donne ha dedicato una serie di Instagram Stories a Mario, il tronista con il quale si era fidanzato in tv (poi la rottura con clamorose polemiche, poi il ritorno di fiamma, quindi la nuova rottura). Mario Serpa conferma: 'con Claudio Sona è finita da qualche mese' prosegui la ...

MARIO SERPA attacca Claudio Sona/ “La prossima volta mettici la faccia e non rompermi i c*****ni” : Mario Serpa, sulle Instagram Stories, attacca l'ex fidanzato Claudio Sona: "mettici la faccia, invece che sguinzagliare i tuoi scagnozzi. Lasciatemi in pace o sgancio una bomba"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 01:01:00 GMT)

UeD oggi - MARIO SERPA furioso : le pesanti accuse a Sona e ai suoi amici : Uomini e Donne oggi: Mario Serpa furioso sui social, si scaglia contro Claudio Sona Mario Serpa di Uomini e Donne è apparso nelle ultime ore molto arrabbiato sui social. Scendendo nel dettaglio, l’ex corteggiatore ha condiviso dei video attraverso cui manda dei messaggi a Claudio Sona e ai suoi amici. I fan aveva assistito qualche […] L'articolo UeD oggi, Mario Serpa furioso: le pesanti accuse a Sona e ai suoi amici proviene da ...

MARIO SERPA conferma la rottura con Claudio Sona : ‘Single da qualche mese’ : “Sono tornato single da qualche mese e lo dico con molta serenità. Considero l’epilogo solo uno. Avrei preferito che a suo tempo non mi fossi voltato indietro per ridare una seconda possibilità”. Direttamente dalle pagine del magazine di Uomini e donne Mario Serpa parla per la prima volta della rottura (la seconda nel giro di un anno) con Claudio Sona. Il romano dunque fa intendere di essersi in qualche misura pentito di aver ...

MARIO SERPA - Uomini e Donne/ “Claudio Sona? Non gli darei la seconda possibilità!” - poi svela che… : Mario Serpa, Uomini e Donne, l'ex corteggiatore parla del suo ex fidanzato: “Claudio Sona? Non gli darei la seconda possibilità!”, poi svela il desiderio di diventare padre.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 16:12:00 GMT)

Uomini e Donne - MARIO SERPA : "Claudio Sona? Non avrei dovuto dargli una seconda possibilità" : L'opinionista del dating show si racconta, parlando per la prima volta della rottura con l'ex tronista.

MARIO Serpa/ “Oggi sono single - ma spero di trovare la persona giusta con cui condividere un figlio” : Mario Serpa racconta della sua nuova vita da single. "Dopo Uomini e Donne la mia vita non è cambiata tanto, mi dedico al cane e al lavoro, ma vorrei innamorarmi e avere un figlio"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:21:00 GMT)

U&D GOSSIP / MARIO SERPA in ospedale - l'annuncio social : 'Tutto regolare' : Brutte notizie per l'ex corteggiatore ed ex fidanzato di Claudio Sona. Mario Serpa ha annunciato attraverso il profilo Instagram di essere finito in ospedale. Il giovane opinionista del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO]ha pubblicato su Stories una foto ritraente il braccialetto identificativo che gli è stato fatto indossare al momento dell'accettazione al pronto soccorso. Il trentaduenne ha contestualmente tranquillizzato i suoi fan ...

MARIO SERPA conferma : 'con Claudio Sona è finita da qualche mese' : Claudio Sona e Mario Serpa, è di nuovo finita? Mario Serpa ha cancellato tutte le foto social con Claudio Sona. E' finita? Si vociferava da mesi, ma mai era arrivata l'ufficialità. Fino ad oggi. Mario Serpa ha confermato la nuova rottura con Claudio Sona, primo tronista dichiaratamente gay di Uomini e Donne.prosegui la letturaMario Serpa conferma: 'con Claudio Sona è finita da ...

Uomini e Donne Oggi - MARIO SERPA spiazza : amara rivelazione su Claudio : Oggi Uomini e Donne, Mario Serpa: la nuova vita senza Claudio Sona Mario Serpa ha rilasciato un’interessantissima intervista al magazine di Uomini e Donne. L’ex corteggiatore del Trono Gay ha parlato per la prima volta della sua nuova vita dopo la nuova fine della storia d’amore con Claudio Sona. La coppia si è definitivamente lasciata […] L'articolo Uomini e Donne Oggi, Mario Serpa spiazza: amara rivelazione su Claudio ...

Uomini e Donne : MARIO SERPA ricoverato in ospedale : UeD, Mario Serpa finisce in ospedale Non è di certo un buon periodo per Mario Serpa. Dopo la rottura con Claudio Sona, per l’ex corteggiatore del Trono gay di Uomini e Donne è sopraggiunto anche un piccolo imprevisto. Infatti il giovane è finito in ospedale. A rivelarlo è lui medesimo in un post su Instagram che ritrae il braccialetto che viene consegnato ai degenti. Serpa, però, nella stessa immagine ha apposto anche frasi del tipo Tutto ...