Marijuana legale | si rischia l' arresto | il caso di un 37enne romano

Coltiva Marijuana nell'orto in Sardegna : ‘Non pensavo fosse illegale’ : E' successo in queste ore a Perdasdefogu, piccolo comune con meno di duemila anime dell'entroterra sardo, in provincia di Nuoro. La signora dopo aver acquistato – a suo dire – i semi on-line ha cresciuto e accudito le piantine con molta cura, innaffiandole da tempo al punto da farne una vera e propria piantagione. Infatti, le piante di marijuana rinvenute in questa Coltivazione domestica erano circa quattrocentocinquanta e alcune di esse ...

Sardegna : coltivava Marijuana nell'orto - non pensava che fosse illegale : E' successo in queste ore a Perdasdefogu, piccolo comune con meno di duemila anime dell'entroterra sardo, in provincia di Nuoro. La signora dopo aver acquistato – a suo dire – i semi on-line ha cresciuto e accudito le piantine con molta cura, innaffiandole da tempo al punto da farne una vera e propria piantagione. Infatti, le piante di marijuana rinvenute in questa coltivazione domestica erano circa quattrocentocinquanta e alcune di esse ...

Signora di 50 anni coltiva 450 piante di Marijuana nell'orto : "Pensavo fosse legale" : Un'insospettabile Signora di 50 anni è stata arrestata dai carabinieri di Perdasdefogu, in provincia di Nuoro per possesso e coltivazione di cannabis: all'interno del suo orto, i militari hanno infatti trovato circa 450 piante...

Canada : Marijuana a scopo ricreativo legale dal 17 ottobre : Canada: marijuana a scopo ricreativo legale dal 17 ottobre Canada: marijuana a scopo ricreativo legale dal 17 ottobre Continua a leggere L'articolo Canada: marijuana a scopo ricreativo legale dal 17 ottobre proviene da NewsGo.

CANADA - Marijuana legale A SCOPO RICREATIVO/ Trudeau esulta : è il secondo Paese al mondo dopo l'Uruguay : CANADA, MARIJUANA LEGALE a SCOPO RICREATIVO: ogni cittadino potrà coltivare fino a 4 piante in casa. Il CANADA è la seconda nazione al mondo a legalizzare la cannabis(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:00:00 GMT)

Canada - sì Parlamento a Marijuana legale : 10.55 Il Parlamento canadese ha approvato la legge che legalizza la marijuana per uso ricreativo a livello nazionale: il cannabis act, riporta la Bbc online, è passato al Senato con 52 voti a favore e 29 contrari. I canadesi potranno acquistare e consumare legalmente la marijuana già da settembre. Si tratta del secondo paese a livello mondiale dopo l'Uruguay a legalizzare la marijuana per uso ricreativo.

Marijuana legale in Canada - la legge sta per essere approvata dal Senato : Quello che sembrava per molti soltanto un miraggio lontano, in questa stessa settimana rischia davvero di diventare realta'. Il sogno è la legalizzazione della Marijuana come sostanza a libero uso e consumo similmente ai farmaci più blandi, a sentire la proposta, mentre l'oasi in cui il miraggio prendera' forma è il Canada [VIDEO], che diventera' così il primo Paese in assoluto facente parte del G7 ad approvare tale emendamento. Le domande, ...

Canada : Senato approva Marijuana legale - attesa Camera : Canada: Senato approva marijuana legale, attesa Camera Canada: Senato approva marijuana legale, attesa Camera Continua a leggere L'articolo Canada: Senato approva marijuana legale, attesa Camera proviene da NewsGo.

Canada : Senato approva Marijuana legale - attesa Camera - : approvato con 56 voti favorevoli e 30 contrari il disegno di legge a favore del consumo ricreativo di cannabis. Atteso ora il passaggio alla House of Commons che dovrà pronunciarsi du diversi ...

Canada approva Marijuana legale : ANSA, - WASHINGTON, 8 GIU - Il Senato canadese ha votato a favore della legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo, facendo del Canada il primo Paese anti-proibizionista nel gruppo del G7. Il ...

Canada : Senato approva Marijuana legale - attesa Camera : Il Senato canadese ha votato a favore della legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo, facendo del Canada il primo Paese anti-proibizionista nel gruppo del G7. Il Senato, che si è espresso con ...

Canada : Senato approva Marijuana legale - attesa Camera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Canada approva Marijuana legale : ANSA, - WASHINGTON, 8 GIU - Il Senato canadese ha votato a favore della legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo, facendo del Canada il primo Paese anti-proibizionista nel gruppo del G7. Il ...

Marijuana legale in Canada - la legge sta per essere approvata dal Senato : Quello che sembrava per molti soltanto un miraggio lontano, in questa stessa settimana rischia davvero di diventare realtà. Il sogno è la legalizzazione della Marijuana come sostanza a libero uso e consumo (similmente ai farmaci più blandi, a sentire la proposta), mentre l'oasi in cui il miraggio prenderà forma è il Canada, che diventerà così il primo Paese in assoluto facente parte del G7 ad approvare tale emendamento. Le domande, ovviamente, ...