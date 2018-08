Marco Bocci | 40 anni | il regalo delizioso e le parole di Laura Chiatti

Marco Bocci - la dedica d’amore di Laura Chiatti per i suoi 40 anni : Il 4 agosto l’attore Marco Bocci compie 40 anni. Prossimo al ritorno in tv con la seconda stagione di Solo (le repliche della prima verranno trasmesse a partire dal 10 agosto su Canale 5), si gode il traguardo delle 40 candeline con la moglie, i due figli (Enea e Pablo) e tante bolle di sapone. E per l’occasione Laura Chiatti gli ha fatto un regalo speciale: il casco di Ayrton Senna, grande campione di Formula 1 scomparso ...

“Non ne posso più - pietà”. Marco Bocci è stanco - Laura Chiatti risponde così (VIDEO) : Marco Bocci e Laura Chiatti puntano a diventare i nuovi Sandra e Vianello? La coppia del cinema italiano sta trascorrendo un’estate 2018 in famiglia tra risate, video, siparietti musicali e facce buffe dei figli. Non mancano le stoccate polemiche dell’attrice italiana che, nelle ultime due settimane, ha dedicato ben due lunghissimi post a Sandro Mayer. Il motivo? La presunta nuova gravidanza della Chiatti. E lei non le ha di certo ...

Laura Chiatti scatenata : balla senza freni ed il marito Marco Bocci se la ride! Ecco il VIDEO : Su Instagram il VIDEO dell’attrice Laura Chiatti che balla sulle note del tormentone estivo dei Thegiornalisti Basta quel “la” e lei parte. In giardino, sul divano, sotto la doccia, Laura Chiatti non riesce proprio a controllarsi sulle note di “Felicità puttana”, l’ultima hit dei Thegiornalisti, regalando performance divertenti (e anche molto sexy) rigorosamente riprese dal marito e pubblicato su Instagram ...

Da fine settembre inizia Solo 2 - la seconda stagione con Marco Bocci : Novità in vista sul fronte delle fiction italiane: dal 10 agosto, su Canale 5, tornano in televisione le repliche della prima stagione di Solo, la serie con Marco Bocci che parla delle complicate missioni dell’agente sotto copertura Marco Pagani (detto appunto ‘Solo’). Il motivo della nuova messa in onda del primo ciclo della fiction prodotta da Taodue è presto detto: da fine settembre andrà in onda la seconda stagione, girata ...

Solo - La Serie : Marco Bocci torna in prima serata su Canale 5 in replica : Pronti per nuove ed appassionanti repliche? In previsione della messa in onda della seconda stagione, infatti,i telespettatori dell’ammiraglia Mediaset rivedranno Solo La Serie. Molto presto, quindi, Marco Bocci tornerà in prima serata su Canale 5 con una delle fiction più amate del piccolo schermo. Quanto bisognerà ancora aspettare, quindi, per vedere le puntate della prima stagione e quanto, invece, per le nuove puntate di Solo 2? Solo, ...

Solo 2 con Marco Bocci : data d’inizio - cast e anticipazioni : Marco Bocci in Solo 2: il ritorno dell’infiltrato Pagani Grande attesa per la seconda stagione di Solo, la fiction con Marco Bocci, Peppino Mazzotta e Diane Fleri la cui prima serie è andata in onda su Canale5 a fine 2016. Salvo cambiamenti, la prima delle quattro puntate di Solo 2 verrà trasmessa da Canale5 domenica 23 settembre. Oltre a Marco Bocci, confermata la presenza nel cast di Carlotta Antonelli alias Agata Corona. Non ci sarà ...

Confermato il debutto de L’Isola di Pietro 2 e Solo 2 : Gianni Morandi e Marco Bocci apriranno l’autunno delle fiction di Canale 5 : Dopo una presentazione dei palinsesti fatta di tanta forma e poca sostanza, finalmente Canale 5 alza il velo sulla prossima stagione televisiva a cominciare dalla conferma del debutto de L'Isola di Pietro 2 e Solo 2. Toccherà a Gianni Morandi e Marco Bocci dare il via alla nuova stagione tv ma, a quanto pare, entrambi sono destinati a fare staffetta alla domenica sera. Da metà settembre, la data ufficiale non è ancora stata confermata, il ...

Per Marco Bocci e Alessandro Roja reunion di Romanzo Criminale sul set della fiction La compagnia del cigno (foto) : Marco Bocci e Alessandro Roja si sono ritrovati sullo stesso set a dieci anni dal primo incontro su quello di Romanzo Criminale - La Serie e non potevano non ricordare i trascorsi nella saga nata dal best seller di Giancarlo De Cataldo. I due attori sono impegnati nelle riprese de La compagnia del cigno, la nuova fiction ideata da Ivan Cotroneo e prodotta da Indigo Film per Rai1, attesa nella prossima stagione televisiva nel palinsesto della ...

Laura Chiatti e la dedica per l'anniversario di matrimonio con Marco Bocci : Laura Chiatti e Marco Bocci sono più innamorati che mai, e sono passati già quattro anni dal loro matrimonio. L'attore, idolo di Squadra Antimafia, recentemente è stato ricoverato in ospedale e la moglie gli è sempre stata accanto. Oggi però è tempo anche di dolci ricordi... Era il 5 luglio di 4 anni fa.... davanti a Dio ci siamo fatti una promessa .... passeranno tanti altri anni, e quella promessa la rinnoveremo ogni giorno come quel ...

Svelata la trama de La Compagnia del Cigno - la nuova serie di Ivan Cotroneo con Alessio Boni e Marco Bocci in onda su Rai1 : Nelle scorse settimane vi avevamo già svelato alcuni dei dettagli sulla nuova serie di Ivan Cotroneo, La Compagnia del Cigno, ma proprio ieri, durante la presentazione dei palinsesti Rai, sono andate in scena le prime immagini. Con la nuova serie la "Rai conferma la volontà di allargare ulteriormente il perimetro dei generi e di approfondire l’attualità" e, in particolare, con La Compagnia del Cigno, coming of age ideato e diretto da Ivan ...

