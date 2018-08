Mara Venier furiosa | la replica ad una critica sui social

Mara Venier contro Cristiano Malgioglio? La replica di lui : Cristiano Malgioglio sbotta: “Nessun dissapore con Mara Venier” Cristiano Malgioglio non ci sta! In una recente intervista rilasciata a Il Messaggero, Mara Venier ha sbugiardato l’amico dicendo che l’avrebbe preso solo per una puntata per la sua nuova Domenica in, in onda dal 16 settembre su Rai1, ma al direttore Angelo Teodoli non piace. Secondo le ultime indiscrezioni, Cristiano Malgioglio non avrebbe detto di no a ...

Mara Venier : 'La Domenica In della Parodi? Meglio Barbara - spero di recuperare due punti' : “Se riuscissi a guadagnare due punti rispetto all’anno scorso sarei soddisfatta”. Dall’alto della sua esperienza Mara Venier evita proclami e si prepara al gran rientro a Domenica In in onda dal 16 settembre consapevole che non sara' facile colmare del tutto il gap con Barbara D’Urso [VIDEO]. La conduttrice televisiva ha parlato del ritorno a Rai 1 e del suo futuro in una lunga intervista rilasciata a Il Messaggero. La ‘zia’ della televisione ...

Mara Venier : il finto scherzo del taglio di capelli con caschetto alla Carrà (video) : Mara Venier, negli scorsi giorni, ha postato sul proprio account Instagram, un video molto esilarante in cui simula, con la complicità dell'hair stylist personale, il taglio di capelli per somigliare alla collega Raffaella Carrà.prosegui la letturaMara Venier: il finto scherzo del taglio di capelli con caschetto alla Carrà (video) pubblicato su Gossipblog.it 31 luglio 2018 16:54.

Mara Venier : «La Domenica In delle Parodi? Non l’ho vista - meglio Barbara» : Nel 2014, Mara Venier dava l’addio a Domenica In, col desiderio – lei disse – di andare in pensione. «Me ne vado, basta». Ma poi approdò a Mediaset, prima come giudice di Tu Sì Que Vales, in seguito come opinionista dell’Isola e «zia nazionale» in vari salotti tv. Oggi che la popolare conduttrice si appresta a tornare in Rai, alla guida del programma che per nove stagioni ha forgiato a sua immagine (Domenica In appunto), in una ...

Mara Venier - Domenica In : nuove dichiarazioni su Barbara d’Urso : Domenica In, torna Mara Venier: le novità sulla nuova conduzione del programma Rai e le parole su Barbara d’Urso Mara Venier torna alle origini. Da mesi non si fa altro che parlare del ritorno della ‘Zia d’Italia’ nel salotto di Domenica In. Non è affatto da dimenticare che la conduttrice ha presentato il programma in […] L'articolo Mara Venier, Domenica In: nuove dichiarazioni su Barbara d’Urso proviene da ...

Mara Venier prima di Domenica In ammette : “Vincerà la d’Urso” : Domenica In, Mara Venier: “Io e Barbara d’Urso non ci scanneremo” Il tempo incalza e gli autori si stanno muovendo: il 23 settembre partirà la nuova edizione di Domenica In e tutto deve essere pronto e confezionato come Televisione comanda. Il pubblico non ritroverà il duetto composto da Cristina e Benedetta Parodi (protagoniste indiscusse di un’edizione che definire disastrosa è dir poco) bensì Mara Venier, la signora ...

Mara VENIER/ "Il mix di risate e trash di Barbara d'Urso è formidabile” : MARA VENIER, prossima conduttrice di Domenica In, critica l'edizione delle sorelle Parodi ed esprime parole di stima nei confronti della 'rivale' Barbara d'Urso.(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 09:11:00 GMT)

Mara Venier torna a Domenica In : “Mi prendo la mia rivincita. Quattro anni fa ero una vecchia da rottamare e adesso eccomi di nuovo qui” : “Tiè! Quattro anni fa ero una vecchia da rottamare e adesso eccomi di nuovo qui, pronta a condurre Domenica In. Che goduria…”. È una Mara Venier senza freni a parlare dalle colonne de Il Messaggero. Dopo la lunga assenza, Mara è pronta a riprendere il timone della Domenica pomeriggio di Rai 1 per la decima volta e si toglie qualche sassolino dalla scarpa: “Voglio chiudere il cerchio. Ogni direttore è giusto che faccia le ...

La grinta di Mara Venier : 'In Rai la mia rivincita' : È felice e combattiva. Com'è nella sua natura di professionista, attrice e conduttrice. Dopo quattro anni, Mara Venier sta per tornare in Rai per condurre quella Domenica In a cui deve tanto della sua ...

Mara Venier frecciatina pungente a Cristina Parodi : Mara Venier è pronta a tornare in Rai per condurre la sua “Domenica In” La Venier, in un’ intervista sulle pagine de “Il Messaggero”, si toglie qualche sassolino dalle scarpe. E il primo sassolino, un masso più che altro, riguarda proprio Cristina Parodi. Quando il giornalista gli chiede della “Domenica In” dello scorso anno, quella delle sorelle Parodi, il giudizio di Mara Venier è nettissimo: «Ho visto solo la prima puntata. Non tutta». E alla ...