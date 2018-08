Si ammalano di pertosse - due neonate morte a Bergamo : le Mamme non erano vaccinate : Due neonate nate a poche settimane di distanza l’una dall’altra tra maggio e giugno, sono morte a causa della pertosse. Le madri, secondo quanto emerso, non erano vaccinate contro la malattia. Le bimbe – in cura ad Alzano e a Treviglio (in provincia di Bergamo) – erano state trasferite all’Ospedale Papa Giovanni, ma non ce l’hanno fatta. A rilanciare la notizia sui social è stato il virologo Roberto Burioni: “Alcuni ...

Ex maestra no vax : le Mamme “pensano che dopo un vaccino il figlio diventerà invincibile e invece si assentano una settimana perché stanno male” : “Quando vedo i bambini dover fare un vaccino è sempre molto tosta. Vedi tanta illusione da parte delle mamme che pensano che dopo un vaccino il figlio diventerà invincibile e invece si assentano una settimana perché stanno male“: lo ha dichiarato una ex maestra no vax, contattata da Andrea Lupoli, conduttore del programma “Genetica Oggi” in onda su Radio Cusano Campus, che si è finto interessato alle iniziative del gruppo ...

Tatiana Luter : «La forza sovrumana delle Mamme» : Prima Keira Knightley, oggi Natalie Portman. Non è solo per la somiglianza con le due dive di Hollywood che Tatiana Luter, 28 anni, ha da sempre un obiettivo: la recitazione. Ha iniziato con una serie di spot da bambina, dopo sono arrivate le piccole parti in Pasolini di Abel Ferrara, ne Le leggi del desiderio di Silvio Muccino, e i quattro provini per fare parte del cast de La giovinezza di Paolo Sorrentino. Nel 2017 ha ottenuto il primo vero ...

Cinque Mamme fashion blogger hanno unito le loro forze : Sono Cinque mamme, hanno dai 27 ai 52 anni e incarnano globalmente l'immagine della donna moderna: influencer, trendsetter, trendexplorer, imprenditrice, globe-trotter. Fabrizia, Francesca, Ida, Martina e Nadia - tra le prime fashion blogger italiane con profili social che dal 2009 a oggi hanno raggiunto quasi 3 milioni di follower - decidono di continuare a raccontare giornate e passioni scegliendo però una chiave ...

La Grecia brucia - Mati come Pompei. «Mamme e figli morti abbracciati» : Tragedia oltre l'immaginabile a Mati. Alcune persone hanno cercato di sfuggire alle fiamme correndo verso il mare, ma una scogliera li ha costretti a tornare indietro per cercare un'altra via...

La nuova usanza delle Mamme : piantare alberi grazie alla placenta : Dare alla luce un bambino è una sensazione indescrivibile e regala emozioni uniche. Per celebrare questo evento, da anni negli Stati Uniti – in Italia questa tradizione è poco diffusa – alcune mamme, dopo il parto, decidono di mangiare la propria placenta. Sebbene diversi studi scientifici non sostengano questa pratica, sempre più donne sono convinte del potere benefico di questo organo, ricco di vitamine, ferro e altre sostanze ...

Incendi in Grecia : “Mati come Pompei - Mamme e bimbi morti abbracciati” : Gli Incendi in Grecia stanno divampando fuori controllo: le immagini di Mati, la cittadina più colpita dai roghi, “ricordano lo scenario macabro di Pompei“: i soccorritori hanno trovato tra l’altro i corpi carbonizzati di due donne morte abbracciate ai loro bimbi, riporta la tv greca Skai. Alcune persone hanno cercato di sfuggire alle fiamme correndo verso il mare, ma una scogliera li ha costretti a tornare indietro per cercare ...

La riscossa delle Mamme polesane : ... con fascia ' Gold ' per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia ' Evergreen ' per le mamme con più di 56 anni, giunto quest'anno alla sua 26° edizione, manifestazione curata dalla Tema Spettacoli di ...

Le provocazioni di Sport Illustrated : Mamme che allattano e cellulite in passerella : a sfilata di Sport Illustrated Swimsuit, andata in scena durante la "Miami Swim Week" di luglio 2018, ha catturato l'attenzione degli addetti al settore e non solo.

Ricerca : crescere con due Mamme non influisce su salute mentale : Pubblicata sul “New England Journal of Medicine” una Ricerca durata 25 anni: l’Istituto Williams, dell’Università della California, ha rilevato che i giovani adulti che sono cresciuti in famiglie con due mamme hanno lo stesso benessere mentale di quelli nati in famiglie eterosessuali. Gli esperti hanno studiato 84 coppie formate da due donne che avevano avuto un bambino con la fecondazione assistita a partire dal 1986: la ...