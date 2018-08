Maltrattamenti in famiglia | arrestato pregiudicato

Ikea in difesa delle donne : cartelli nei bagni invitano a denunciare i Maltrattamenti in famiglia : Ikea di nuovo in difesa delle donne. cartelli nei bagni dei negozi giallblù invitano a denunciare i maltrattamenti in famiglia con frasi come 'Quante volte al giorno ti dice stai zitta cretina?' ...

Santa Ninfa - ventunenne arestato per Maltrattamenti in famiglia : I carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia il ventunenne B.F. di Santa Ninfa. Il giovane ha più volte aggredito i propri genitori che hanno dovuto fare ricorso alle cure dell'...

Cagliari. Arrestata coppia per Maltrattamenti in famiglia - vittima l'anziana madre a cui chiedevano soldi : I carabinieri dell' aliquota radiomobile della compagnia di Cagliari sono intervenuti, nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis, a seguito di una segnalazione arrivata al 112 in cui si denunciava un'...

Parma - fugge dalla famiglia che le vieta il fidanzamento : padre arrestato per Maltrattamenti : L'uomo, di origine indiana, non accettava che la figlia frequentasse un ragazzo italiano. Denunciati dai carabinieri la mamma e il fratello

Migliaia di bambini testimoni di Maltrattamenti in famiglia : i rischi della "violenza assistita" : bambini e bambine costretti ad assistere ai maltrattamenti tra le mura domestiche contro le loro mamme, nella quasi totalità compiute da uomini. Spesso testimoni diretti delle botte, altre volte invece capaci di prendere...

Orvieto - tre denunce : le indagini fanno scoprire un caso di Maltrattamenti in famiglia : ... ed è proprio per tutelare questo ragazzo, ora affidato dal Giudice ad una comunità di recupero che verranno riportati i fatti per dovere di cronaca, ma in modo sintetico. Le indagini del ...

Maltrattamenti in famiglia : reato disciplinato da art. 572 codice penale : L’ art. 572 c.p. disciplina la fattispecie di reato relativo ai Maltrattamenti in famiglia. In detta categoria rientra anche la c.d. violenza assistita di cui i bambini sono vittime trattandosi di Maltrattamenti in famiglia indiretti, derivati dal comportamento dell’agente a cui la vittima assiste. Nel termine “Maltrattamenti in famiglia” vi rientrano le lesioni, le percosse, le ingiurie, le minacce, le privazioni imposte alla vittima ...

Essere bambini in Italia è ancora difficile : il 70% subisce Maltrattamenti in famiglia : Da Nord a Sud, sono circa sei milioni i soggetti in Italia vittime di maltrattamenti, siano essi bambini o adulti. Un fenomeno che evidenzia una volta di più una forte disparità territoriale: le situazioni peggiori...