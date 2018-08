Maltempo | bomba d' acqua su Cagliari e hinterland

Maltempo - bomba d'acqua a Matera. Tromba d'aria in Salento : Violento nubifragio nel rione sei Sassi. Tromba d'aria a Porto Cesareo, dove un 24enne è stato colpito da un fulmine

Maltempo Roma : bomba d’acqua ai Castelli romani - alberi caduti : Allagamenti, alberi e rami caduti nella zona dei Castelli Romani colpita nel pomeriggio da un forte nubifragio. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco nelle varie località dei Castelli soprattutto per rami e alberi caduti o pericolanti. L'articolo Maltempo Roma: bomba d’acqua ai Castelli Romani, alberi caduti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - bomba d'acqua a Cortina d'Ampezzo : crolla ponte - evacuato un ristorante : bomba d'acqua a Cortina d'Ampezzo, dove un fortissimo temporale ha causato gravi danni e l'esondazione di diversi corsi d'acqua. Un ponte, che attraversa un ruscello tra gli abitati di Crignes e ...

Maltempo - bomba d'acqua a Cortina. Crolla ponte - ristorante Tivoli evacuato : Un ponte franato su un ruscello si è portato via un pezzo di strada. Frane e smottamenti in Valtellina, turisti portati in salvo con canotti

Bomba d’acqua a Napoli : strade allagate e disagi/ Ultime notizie Maltempo : grave situazione a Bagnoli : Bomba d’acqua a Napoli: strade allagate e disagi. Ultime notizie maltempo: grave situazione a Bagnoli, dove i tombini sono saltati e sulla strada si sono riversate le acque nere(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 14:22:00 GMT)

Maltempo - bomba d'acqua colpisce Orvieto - Superlavoro per i Vigili del Fuoco

BOMBA D'ACQUA E VIOLENTA GRANDINATA A PESARO/ Video - ultime notizie Maltempo : tuoni - fulmini e chicchi enormi : Tromba d'aria tra Mantova e Verona: blackout e allagamenti diffusi, vigili del fuoco al lavoro. BOMBA D'ACQUA e VIOLENTA GRANDINATA invece a PESARO. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 20:43:00 GMT)

Maltempo - violentissimi temporali sulle Alpi : Moena devastata da una “bomba d’acqua e grandine” [FOTO e VIDEO LIVE] : Una violentissima bomba d’acqua e grandine ha colpito Moena nel primo pomeriggio: nella note località trentina sono caduti 80mm di pioggia e grandine, e il suolo è completamente imbiancato. La temperatura, che alle ore 14:00 era di ben +24,2°C, è crollata agli attuali +9,1°C perdendo oltre 15°C in meno di due ore a causa del nubifragio. Maltempo, “bomba d’acqua e grandine” a Moena: le immagini [VIDEO] L'articolo ...

Maltempo - violentissimi temporali in Sardegna : bomba d’acqua a Cagliari - situazione drammatica a Pirri [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Maltempo - bomba d’acqua a Cagliari : strade allagate : Domenica di forte Maltempo in Sardegna, dove piogge e temporali si stanno abbattendo sull’Isola da questa mattina. Una bomba d’acqua si è abbattuta su Cagliari e hinterland dopo che ingenti precipitazioni sono state segnalate nella Sardegna centro-orientale. In particolare si registrano allagamenti a Sanluri, Pirri, Settimo San Pietro e Isili. Decine le chiamate ai vigili del fuoco in tutto il Sud Sardegna. Il Maltempo, che ha ...

Maltempo - l’incredibile bomba d’acqua di ieri sera a Lanciano : città devastata - 56mm di pioggia e 6.000 fulmini in 20 minuti d’inferno [FOTO SHOCK] : 1/12 ...

Maltempo in Calabria - nuova bomba d’acqua a Nicotera : situazione drammatica [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Maltempo in Calabria - situazione critica a Palmi : tornado e bomba d’acqua - danni e disagi [FOTO e VIDEO] : 1/6 Foto di Stefania Romeo ...

Maltempo Reggio Calabria - i dati shock della bomba d’acqua della scorsa notte : oltre 200mm di pioggia sulle colline Nord della città : “Dal tardo pomeriggio di ieri il territorio regionale della Calabria è stato interessato da precipitazioni diffuse che in alcune zone hanno fatto registrare valori di pioggia cumulata assolutamente rilevanti“: lo spiega in una nota il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal. In particolare la zona maggiormente colpita dalle intense precipitazioni, anche a carattere temporalesco, è stata la fascia tirrenico centro-meridionale dove, ...