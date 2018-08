Maltempo | allagamenti e rami caduti nella Bergamasca

Maltempo - forte nubifragio a Matera : allagamenti e disagi : Maltempo, forte nubifragio a Matera: allagamenti e disagi La città della Basilicata nel pomeriggio è stata investita da forti piogge, durate circa due ore, che hanno causato la caduta di alberi e problemi alla circolazione. Diversi gli interventi dei Vigili del fuoco. Domani allerta arancione su gran parte della ...

Maltempo - forte nubifragio a Matera : allagamenti e disagi - : La città della Basilicata nel pomeriggio è stata investita da forti piogge, durate circa due ore, che hanno causato la caduta di alberi e problemi alla circolazione. Diversi gli interventi dei Vigili ...

Maltempo - tromba d’aria nel Casertano : danni e allagamenti : Una tromba d’aria ha colpito nel pomeriggio i comuni casertani di Marcianise, Succivo, San Tammaro, e Gricignano d’Aversa, causando danni e allagamenti. I problemi maggiori a Marcianise, dove alcuni alberi secolari sradicati dal forte vento si sono abbattuti sul tetto del tempietto di Santa Veneranda. Esprime tutto il suo rammarico su Facebook il sindaco Antonello Velardi. “E’ un pomeriggio triste per me – scrive ...

Maltempo si abbatte sull'agro aversano : allagamenti a Gricignano e Carinaro - : L'ondata di caldo torrido nell'agro aversano è stata provvisoriamente spazzata via da forti piogge abbattutesi nel primo pomeriggio di venerdì 3 agosto che hanno creato allagamenti e disagi alla ...

Maltempo - caos in Toscana : allagamenti a Volterra - nubifragio a Cortona e disagi nei trasporti : Forte Maltempo in Toscana, interessata da allagamenti e nubifragi in diverse zone della Regione. In particolare è stata colpita Volterra (Pisa) in seguito a un forte temporale che si è abbattuto sulla città etrusca. Sul posto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per gestire l’emergenza. Sono stati effettuati già più di 20 gli interventi effettuati dai pompieri. In particolare le squadre della protezione civile stanno ...

Maltempo Mantova : nubifragio nella bassa - allagamenti : Questa mattina un forte nubifragio si è abbattuto nella bassa Mantovana, sui comuni di Ostiglia e Revere: registrati numerosi allagamenti. Sul posto al lavoro vigili del fuoco e protezione civile per prosciugare cantine, garage allagati e strade. L'articolo Maltempo Mantova: nubifragio nella bassa, allagamenti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Lombardia : allagamenti e piante cadute nel Lecchese : Vigili del fuoco al lavoro dalla notte a Lecco e in Valsassina per allagamenti, tombini saltati e rimozione di rami e piante sulle strade a causa del Maltempo: una decina le richieste di intervento giunte al comando. I pompieri sono intervenuti per allagamenti sulla SS36 dir, tra Lecco e la Valsassina. Interventi anche in garage allagati. L'articolo Maltempo Lombardia: allagamenti e piante cadute nel Lecchese sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo in Calabria - forte temporale a Catanzaro : disagi per gli allagamenti [LIVE] : Maltempo in Calabria: un forte temporale ha colpito Catanzaro dopo le 13 scaricando in poco tempo 54mm di pioggia a Sant’Elia Janò, 46mm a Soveria Simeri, 34mm a Gimigliano, 29mm a Catanzaro. disagi per gli allagamenti in molte aree della città e della provincia. Il Maltempo continuerà anche nelle prossime ore su gran parte della Regione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: Satelliti Satelliti ...

Maltempo Roma : alberi caduti e allagamenti - circa 50 interventi dei vigili del fuoco : Un violento nubifragio ha colpito Roma questa mattina: si segnalano sottopassi allagati, alberi caduti e traffico in tilt. Chiuso il sottovia all’ingresso della metro San Paolo per un allagamento. Registrati alberi sulla carreggiata in via dei Pescatori e allagamenti in diverse strade, da via Giustiniano Imperatore alla zona Marconi. Disagi sulla Roma-Fiumicino per la caduta di un albero sul viadotto della Magliana all’altezza di via ...

Maltempo - danni e allagamenti nel Torinese e nell’Astigiano : Maltempo, danni e allagamenti nel Torinese e nell’Astigiano La forte pioggia ha allagato il pronto soccorso di Chivasso, rimasto chiuso per un paio d’ore. Temperature scese di 10 gradi Continua a leggere L'articolo Maltempo, danni e allagamenti nel Torinese e nell’Astigiano proviene da NewsGo.

Maltempo Veneto : oltre 260 interventi di soccorso - allagamenti e alberi caduti : Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco, per l’ondata di Maltempo che nella giornata di ieri ha interessato diverse zone del Veneto: già eseguite oltre 260 operazioni di soccorso. Particolarmente colpita la città di Padova, dove da ieri pomeriggio diverse squadre dei vigili hanno già eseguito oltre 150 interventi per rimozione di alberi che hanno invaso la sede stradale, caduta di pali, cornicione, cartellonistica ed elementi ...

Maltempo in provincia di Pisa - allagamenti e danni. Fosso rompe gli argini : Pontedera, 22 luglio 2018 - Problemi per il Maltempo in provincia di Pisa. Una pioggia incessante , caduta per buona parte della mattina di domenica, ha creato non pochi problemi, con allagamenti e un ...

Maltempo : nubifragi - allagamenti e frane nell'Italia del Nord - gravi danni all'agricoltura : A causa dell'allerta Maltempo gli spettacoli di questa sera per la chiusura del Vignale Monferrato Festival sono stati annullati. Nell'Alessandrino i più colpiti sono i comuni di Castelnuovo Scrivia, ...

Maltempo : nubifragi - allagamenti e frane nell'Italia del Nord - gravi danni all'agricoltore : A causa dell'allerta Maltempo gli spettacoli di questa sera per la chiusura del Vignale Monferrato Festival sono stati annullati. Nell'Alessandrino i più colpiti sono i comuni di Castelnuovo Scrivia, ...