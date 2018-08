Malcuit al Napoli | rinforzo per Ancelotti

Il mercato del Napoli. Malcuit in pole - Darmian in stand-by. Petrachi smentisce le notizie su Belotti : Tutto il mondo mi ha chiamato dopo che è saltata fuori questa notizia, ma tranne Giuntoli. Il valore di Belotti al momento non è quantificabile, perchè l'anno scorso non si è espresso al massimo a ...