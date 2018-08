Malcuit al Napoli | è fatta! Colpo da 11 | 5 milioni più bonus | e non è finita qui

Napoli - tutto fatto per Malcuit : le cifre : Le visite mediche, come riporta Sky Sport , potrebbero svolgersi già lunedì prossimo, poi arriverà la firma sul contratto.

Malcuit al Napoli : rinforzo per Ancelotti : DUBLINO - Il Napoli ha il nuovo terzino. Da Dublino, dove la squadra è impegnata per l'amichevole con il Liverpool, il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli hanno praticamente definito l'acquisto ...

Il mercato del Napoli. Malcuit in pole - Darmian in stand-by. Petrachi smentisce le notizie su Belotti : Tutto il mondo mi ha chiamato dopo che è saltata fuori questa notizia, ma tranne Giuntoli. Il valore di Belotti al momento non è quantificabile, perchè l'anno scorso non si è espresso al massimo a ...