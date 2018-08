Made In Italy | Coldiretti | “Al via il primo raccolto di pomodoro etichettato”

Il Made in Italy corre anche a giugno. Battute le attese degli analisti : Sale ancora anche a giugno la produzione industriale italiana, superando le attese degli analisti . Secondo gli ultimi dati ISTAT nel periodo in esame l'indice destagionalizzato della produzione ...

'Con i dazi un danno incalcolabile alla nautica Made in Italy' : ... che ringraziamo, le cui parole sono per noi motivo di fiducia nell'azione che l'Esecutivo svolgerà per assicurare pieno sostegno ad un'importante componente dell'economia del Paese, troppo spesso ...

D'ESTATE I LIMONI SONO VERDI Lo stereotipo del limone giallo non tiene conto della naturalità - della stagionalità e del Made in Italy. : ... coltivati nel rispetto di standard rigorosi imposti dal nostro Stato e dall'Europa che limitano o vietano l'uso di molti fitofarmaci ammessi in altri paesi del mondo dai quali continuano le ...

Il Made in Italy nella moda ha bisogno di essere ripensato : A quell'epoca invece industria e alto artigianato erano quasi una cosa sola: i tempi della moda erano meno stringenti, il mercato più semplice e l'economia in ripresa. Produrre capi di massa e di ...

Coldiretti : l’agroalimentare Made in Italy negli USA è cresciuto del 4% : l’agroalimentare Made in Italy negli Usa nonostante le tensioni è cresciuto del 4% nel primo quadrimestre del 2018 dopo aver raggiunto il record storico di oltre 4 miliardi nello scorso anno. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nell’esprimere apprezzamento per la volontà del premier Giuseppe Conte di tutelare dai dazi i prodotti dell’agroalimentare nell’incontro con il presidente degli Stati Uniti Donald ...

La 'vecchia' lacca per capelli Made in Italy torna di moda negli Stati Uniti : Il focus su occhi e chiome è infatti il fulcro dei trend moda e beauty del momento, in America come nel resto del mondo ed è l'Italia il paese che fa tendenza. Il ritorno dei capelli cotonati e gonfi ...

Così è cambiata la filiera dell’auto Made in Italy nell’era Marchionne : Sono cambiati i volumi. E i legami industriali. È cambiata la filiera della componentistica, progressivamente più «indipendente» da Fiat Chrysler. È cambiata e sta cambiando la cifra produttiva del made in Italy in campo automobilistico. Più in generale la trasformazione dell’indotto è passata attraverso il crollo dei volumi e la crescente autonomia dal Lingotto. Oggi vale 40 miliardi ed esporta il 40% della produzione. Una ...

Beauty Made in Italy export in Usa +3.4% : Come per i cibi e per la moda, l'Italia si distingue nel mondo per i propri prodotti di bellezza e i più amati negli States sono quelli per il maquillage, i profumi e i prodotti per capelli. Lo ...

Alimenti : scienza contro falso Made in Italy - test smaschera il 'parmesan' : Share Facebook Twitter Google+ WhatsApp Linkedin Email Print Viber Piacenza, 27 lug. , AdnKronos Salute, - scienza in campo per smascherare il 'parmesan'. Un sistema per scoprire i formaggi simil-Grana, tra i prodotti agro-alimentari del made in Italy più 'taroccati' al mondo, è stato messo a punto da un ...

Apple piazza Liberty : pietre - fontane e vetro/ Ultime notizie : le aziende Made in Italy che l’hanno realizzato : Nuovo Apple store in piazza Liberty a Milano. Foto, il progetto dell’archistar Norman Foster prevede una larga scalinata e spettacolari giochi d'acqua(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 14:22:00 GMT)

UE-USA : in gioco 40 - 5 miliardi di export Made in Italy : In gioco ci sono 40,5 miliardi di esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti nel 2017 con gli alimentari e il vino che rappresentano il 10% del valore. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento all’incontro tra il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker e il presidente americano Donald Trump per scongiurare la guerra dei dazi tra storici alleati. Nonostante le tensioni commerciali dell’ultimo periodo le ...

Un treno iperveloce Made in Italy collegherà la Cina con il resto del mondo : Per la realizzazione del Pod sono stati coinvolti studenti universitari di tutto il mondo in una sorta di contest chiamato SpaceX Hyperloop Pod Competition, giunto ormai alla terza edizione, vinto, ...

Un treno iperveloce Made in Italy collegherà la Cina con il resto del mondo : Verranno realizzati in Cina, collegheranno la regione della Via della Seta col resto del mondo, ma avranno un marchio del tutto italiano, quello di HyperloopTT, azienda che si occupa dell’evoluzione del trasporto a livello globale, controllata al 100% da Jumpstarter, piattaforma di crowdsourcing e startup di Digital Magics, il più importante incubatore di startup digitali “Made in Italy” attivo su tutto il territorio ...